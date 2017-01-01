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Для поиска темной материи создан невозможный материал

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Особый сплав теоретически несовместим.
Сплав поможет найти темную материю
Сплав поможет найти темную материю
NASA

Знания ученых, что явления топологической проводимости и антиферромагнетизма не могут быть совмещены, полностью разбиты. Физики смогли создать первый в мире кристалл антиферромагнитного топологического изолятора. Именно такой кристалл поможет найти темную материю, которая ранее считалась неуловимой.

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Кристалл был получен из соединения висмута, марганца, и теллура. Материал может поймать темную материю, а также станет частью квантовых компьютеров.

Но работает такой кристалл при сверхнизких температурах. Если его охладить почти до абсолютного ноля, материал проявит свойства антиферромагнита и будет иметь свойства топологического изолятора.

Напомним, ранее сообщалось, что Яндекс поможет найти темную материю.

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Теги: темная материя
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