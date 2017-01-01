Для поиска темной материи создан невозможный материал
Знания ученых, что явления топологической проводимости и антиферромагнетизма не могут быть совмещены, полностью разбиты. Физики смогли создать первый в мире кристалл антиферромагнитного топологического изолятора. Именно такой кристалл поможет найти темную материю, которая ранее считалась неуловимой.
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Кристалл был получен из соединения висмута, марганца, и теллура. Материал может поймать темную материю, а также станет частью квантовых компьютеров.
Но работает такой кристалл при сверхнизких температурах. Если его охладить почти до абсолютного ноля, материал проявит свойства антиферромагнита и будет иметь свойства топологического изолятора.
Напомним, ранее сообщалось, что Яндекс поможет найти темную материю.
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