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У обезьян нашли музыкальные способности

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Шимпанзе кидают камни в деревья ради их звучания.
Шимпанзе кидают камни в корни ради звука
Шимпанзе кидают камни в корни ради звука
скриншот видео

Ученые из Германии поняли, почему шимпанзе бросаются камнями в корни деревьев. Это все ради получения глухого и долгого звука, сообщает Biology Letters.

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Специалисты обратили внимание, что в одном из африканских заповедников шимпанзе предпочитают  кидать камни в одни деревья, а на другие даже не обращают внимание. Дело было в том, что обезьяны выбирали деревья с досковидными корнями. Именно у них звук были ниже и звучал дольше.

Ученые под руководством Эмми Калан из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка проверили западноафриканский заповедник, где шимпанзе кидали камни в деревья и кричали. Исследователи изучили 13 видов деревьев в месте обитания обезьян, из которых только в шесть кидали камни. Ученые учли как количество деревьев, так и плотность их распространения на квадратный километр. После были записаны звуки попадания камней в деревья. 

Выяснилось, что такие звуки отличаются. А самыми громкими были звуки от попадания по досковидным корням. 

Не секрет, что человекообразные обезьяны могут использовать орудия: палки или камни. Их они применяют для добычи пищи или защиты. Например, как этот шимпанзе, сбивший беспилотник.

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Теги: шимпанзе, дерево, видео
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