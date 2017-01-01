У обезьян нашли музыкальные способности

Шимпанзе кидают камни в деревья ради их звучания.

Ученые из Германии поняли, почему шимпанзе бросаются камнями в корни деревьев. Это все ради получения глухого и долгого звука, сообщает Biology Letters.

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Специалисты обратили внимание, что в одном из африканских заповедников шимпанзе предпочитают кидать камни в одни деревья, а на другие даже не обращают внимание. Дело было в том, что обезьяны выбирали деревья с досковидными корнями. Именно у них звук были ниже и звучал дольше.

Ученые под руководством Эмми Калан из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка проверили западноафриканский заповедник, где шимпанзе кидали камни в деревья и кричали. Исследователи изучили 13 видов деревьев в месте обитания обезьян, из которых только в шесть кидали камни. Ученые учли как количество деревьев, так и плотность их распространения на квадратный километр. После были записаны звуки попадания камней в деревья.

Выяснилось, что такие звуки отличаются. А самыми громкими были звуки от попадания по досковидным корням.

Не секрет, что человекообразные обезьяны могут использовать орудия: палки или камни. Их они применяют для добычи пищи или защиты. Например, как этот шимпанзе, сбивший беспилотник.