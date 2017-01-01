Интересный факт дня: Детей закармливают антибиотиками

Чем беднее страна, тем больше вероятности перенасыщения антибиотиками.

Дети в странах с низким доходом населения страдают не от недостатка лекарств, а их переизбытка.

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Исследователи из Швейцарского института тропического и общественного здравоохранения и Гарвардской Школа общественного здравоохранения Чана обнаружили, что дети в странах с низким и средним уровнем дохода получают 25 рецептов на антибиотики в первые пять лет жизни. Это пять рецептов в год, что в два раза больше, чем в странах с высоким доходом. Да и там это уже считается чрезмерным.

Результаты были опубликованы на прошлой неделе в The Lancet и использовались данные о схемах назначения лекарств в восьми странах: Гаити, Кении, Малави, Намибии, Непале, Сенегале, Танзании и Уганде. И каждая страна отличалась: сенегальские дети получали в среднем по одному рецепту в год, тогда как угандийские дети могли получать до 12.

"На мой взгляд, это не преувеличение", - говорит Сумант Гандра, доцент кафедры медицины в Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, которая не участвовала в исследовании. Из того, что он увидел своими глазами в своем исследовании в Индии, он говорит, что это реальность применения антибиотиков для детей в странах с низким уровнем дохода.

Исследование показало, что для детей, которые обратились в медицинское учреждение с респираторным заболеванием, более 80 процентов получили антибиотики.

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Автор и экономист здравоохранения Гарварда Джессика Коэн отмечает, что в этих странах болеет больше детей, чем в странах с высоким уровнем дохода, но такой уровень использования антибиотиков является комбинацией как более высокого уровня заболеваемости, так и избыточного назначения лекарств. К сожалению, трудно точно знать, сколько из этих больных детей действительно нуждались в лекарствах, которые им прописали.

Есть несколько причин, почему это может происходить. Коэн говорит, что диагностические тесты не так легко доступны в странах с низким уровнем дохода, поэтому сложно определить, есть ли у ребенка бактериальная инфекция, такая как пневмония, или нет. Врачи могут ошибаться из-за осторожности и выдавать рецепт на всякий случай.

Там также может быть вероятность перестраховки со стороны родителей. В стране с высоким уровнем дохода, если врач скажет вам отвезти ребенка в клинику через несколько дней если дела пойдут хуже, вероятность того, что это случится, у родителей выше. Антибиотики назначают только при необходимости (хотя это тоже не идеальная система). Но, по словам Коэн, в странах с низким доходом родители имеют меньше шансов повторно обратиться к врачу. Потому риск назначения сильных лекарств больше.

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В более пессимистичном случае это может сводиться к деньгам. Коэн говорит, что антибиотики могут стать источником финансирования для поставщиков медицинских услуг, стимулируя врачей выписывать рецепты, даже если в этом нет необходимости. Это, безусловно, верно для некоторых врачей в странах с высоким уровнем дохода, но может быть усугублено в странах с более низким уровнем , где осведомленность об антибиотиках не столь высока, и поэтому последствия не так широко известны.

Какова бы ни была причина, существует множество проблем, связанных с накачкой детей антибиотиками, когда они им не нужны, как в личном, так и в общественном масштабе.

Устойчивые к антибиотикам бактерии являются одной из причин, вызывающих чрезмерное употребление антибиотиков. Когда бактерии становится труднее убить, это может означать более интенсивные инфекции и осложнения, более длительные поездки в больницу и увеличение смертности.

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По словам Коэн, дети, у которых слишком много рецептов, могут также уничтожить полезные кишечные бактерии и привести к тому, что те же самые антибиотики станут менее эффективными в будущем.

"Раннее воздействие антибиотиков на детей имеет много последствий, в том числе ожирение и устойчивость к лекарствам", – говорит Раманан Лаксминараян, старший научный сотрудник Принстонского института окружающей среды и директор Центра динамики заболеваний, экономики и политики в Вашингтоне, округ Колумбия, который не был вовлечен в исследование.

Существует также проблема неправильной диагностики. Например, если у пациента озноб, тошнота, рвота и диарея, у него может быть какая-то бактериальная инфекция или у него может быть малярия, которую нужно лечить с помощью лекарств, предназначенных для того, чтобы сначала вывести из строя простейшие. Антибиотики не сильно помогут, но 28 процентов детей с малярией покинули кабинет врача с антибиотиками в этом исследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в речной воде по всему миру обнаружили антибиотики.