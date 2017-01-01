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К Земле приближается потенциально опасный астероид

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Максимально близко он пройдет возле нашей планеты 19 декабря.
Астероид должен пролететь рядом с Землей
Астероид должен пролететь рядом с Землей
NASA

Наземные службы наблюдения NASA предупреждают о приближении к Земле астероида длиной до 440 метров. Максимально близко к нам он подойдет сегодня - 19 декабря.

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Объект 2019 XO3 приближается со скоростью около 101520 км/ч. Впервые астероид был обнаружен декабря. В NASA провели 21 прямое наблюдение для определения скорости.

Астероид 2019 XO3 является потенциально опасным околоземным объектом.

“Потенциально опасными считаются астероиды размерами от 150 метров в диаметре. Такие объекты удается обнаружить, когда они приближаются к орбите Земли на расстояние до 7,5 миллионов километров. Например, когда Марс и Земля находятся ближе всего, они находятся на расстоянии около 53 миллионов километров друг от друга“, - сообщают в NASA.

“Во время вращения на орбите вокруг Солнца, околоземные объекты могут иногда приближаться к Земле. Обратите внимание, что астрономически «близкий» проход может быть очень далек в человеческом плане: миллионы или даже десятки миллионов километров“, - успокаивают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что потенциально опасный для Земли астероид оказался мертвой кометой.

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Теги: астероид
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