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Китай создает искусственное солнце

Комментариев: 3
Реактор ядерного синтеза хотят ввести в эксплуатацию уже в следующем году.
Китай создает токамак
Китай создает токамак
CGTN

Китайские ученые заявляли, что токамак HL-2M будет запущен до конца 2019 года. Но сроки немного поменялись. Теперь устройство для воспроизведения ядерного синтеза хотят ввести в эксплуатацию в 2020-м.

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Ученый Дуань Сюру, работающий над проектом, заявил, что создание реактора проходит по плану. Если у Китая все получится, это сделает ядерный синтез дешевым вариантом добычи мощной энергии.

Физики заверяют, что этот реактор даст безграничный источник чистой энергии. Но скептики утверждают, что нужно не только получать энергию, но и эффективно удерживать горячую плазму в стабильном состоянии. И токамак HL-2M должен решить эту проблему.

“HL-2M предоставит исследователям ценные данные о совместимости высокопроизводительной термоядерной плазмы с подходами для более эффективной обработки тепла и частиц, выделяемых ядром устройства“, - заявил Джеймс Харрисон, физик термоядерного синтеза.

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“Это одна из самых больших проблем, стоящих перед разработкой коммерческого термоядерного реактора, — продолжил он, — и результаты работы HL-2M, являющейся частью международного сообщества термоядерных исследований, будут влиять на конструкцию этих реакторов“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Lockheed Martin заявили о создании компактного термоядерного реактора.

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Теги: термоядерный реактор, Китай
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    19.12.2019, 09:57
Оценка:  +2
SEMPENTY
А у нас все вышиванки да шаровары.
Путин_xyйло    19.12.2019, 09:32
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Партия уже не светит?
Путин_xyйло    19.12.2019, 09:33
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Если что, Хиросима отдыхает!
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