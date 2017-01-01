В Британии нашли яйца периода римского завоевания

Археологи случайно разбили три яйца, которые лежали в земле 1700 лет.

Специалисты обнаружили четыре куриных яйца в заболоченной яме во время раскопок в Эйлсбери, Бакингемшир, Великобритания.

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Три яйца раскололись, выпустив мощный зловонный запах, однако команде удалось сохранить четвертое. Оно стало единственным цельным куриным яйцом, найденным в Британии.

Эксперты из Оксфордского университета полагают, что заболоченная яма могла использоваться как жертвенник.

Рядом с яйцами были найдены десятки монет, туфли, деревянные инструменты и очень редкая корзина.

Эдвард Биддулф, который провел три года, анализируя находку, добавил: "Римляне ассоциировали яйца с перерождением и плодовитостью. Мы уже находили куриные кости и сломанные яичные скорлупы в римских могилах в Британии, но никогда не были цельным яйцом".

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Эксперты говорят, что яма изначально использовалась для соложения зерна, чтобы варить пиво со 2 по 3 век н.э., прежде чем его начали использовать для подношений.

Единственный другой пример совершенно неповрежденного римского куриного яйца был найден в руке ребенка, похороненного в Риме, о котором сообщалось в 2010 году.

Британское яйцо в настоящее время обернуто в бескислотную ткань в пластиковой коробке в штаб-квартире Оксфордского университета. Он будет выставлен в музее округа Бакингемшир вместе с другими находками.

Напомним, ранее сообщалось, что под самой длинной дорогой Британии нашли древнеримское поселение.