Под льдами Антарктиды нашли самое глубокое место на Земле

Новая карта Антарктиды позволила найти скрытые ранее места.

Замерзший южный континент может выглядеть довольно плоским и безликим сверху. Но под ледяным слоем, который накапливался в течение миллионов лет, существует древний континент, такой же текстурированный, как и любой другой. И эта текстура оказывается очень важной для предсказания того, как и когда лед будет таять и какие области льда наиболее уязвимы к потеплению. Новая карта НАСА, названная BedMachine Antarctica, сочетает в себе измерения движения льда, сейсмические измерения, данные радаров и другие точки данных, чтобы создать наиболее детальную картину из скрытых особенностей Антарктики.

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"Используя BedMachine для увеличения масштаба в определенных секторах Антарктики, вы найдете важные детали, такие как выпуклости и впадины под льдом, которые могут ускорить, замедлить или даже остановить отступление ледников", - рассказал Матье Морлигем, ученый, изучающий систему Земли в Университете Калифорнии.

Новая карта, опубликованная 12 декабря в журнале Nature Geoscience, раскрывает неизвестные ранее топографические особенности, которые формируют ледяной поток на замерзшем континенте.

Авторы пишут, что ранее неизвестные особенности имеют "важное значение для реакции ледников на изменение климата".

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Понимание того, как лед тает в Антарктиде, становится все более важным по мере того, как Земля нагревается. Согласно данным Национального центра данных по снегу и льду, если бы весь лед Антарктиды растаял, он поднял бы глобальный уровень моря на 60 метров. Это вряд ли произойдет в ближайшее время, но даже если небольшие части континента будут таять, это будет иметь разрушительные глобальные последствия.

В данные включены свидетельства о самом глубоком каньоне на планете Земля. Изучая, сколько льда проходит через определенный узкий регион, известный как впадина Денмана, каждый год, исследователи поняли, что он должен погружаться как минимум на 3500 метров ниже уровня моря, чтобы вместить весь объем замерзшей воды. По данным Израильского центра океанографических и лимнологических исследований, это намного глубже, чем Мертвое море, самая низкая открытая область суши, которая находится на 432 метра ниже уровня моря.

Авторы написали, что на карте содержится много новой информации о том, какие именно области льда на континенте подвергаются наибольшему риску скольжения в океан в ближайшие десятилетия и века.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гренландии нашли запасы воды, которые могут затопить планету.