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Магнитный северный полюс перемещается с рекордной скоростью

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Полюс быстро движется к Сибири.
Магнитный полюс смещается
Магнитный полюс смещается
ncei.noaa.gov/

То, что магнитные полюса постоянно блуждают - не секрет. А сейчас он установил просто рекордную скорость по перемещению. Ученые утверждают, что он движется в сторону Сибири.

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"Со времени своего первого официального открытия в 1831 году северный магнитный полюс переместился на около 2250 км", — говорится в сообщении Национального центра экологической информации (NCEI) NOAA.

"Это блуждание, как правило, было довольно медленным, что позволяло ученым довольно легко отслеживать его положение".

Но сейчас полюс ускорился в своем движении. За последние 10 лет он начал двигаться до 55 км в год.

По последним данным, движение полюса может замедляться до 40 км в год, но и такого явления ученые раннее не видели.

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"Движение с 1990-х годов происходит намного быстрее, чем когда-либо, по крайней мере в течение четырех столетий. Мы действительно мало знаем об изменениях в ядре, которые его перемещают", — заявил Кьяран Бегган, специалист по геомагнитным полям из Британской геологической службы (BGS).

Тем не менее, сейчас нельзя утверждать, что магнитные полюса могут перевернуться, что происходит каждые несколько сотен тысяч лет.

Напомним, ранее сообщалось, что магнитное поле Земли становится все слабее.

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Теги: магнитное поле
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гость  (аноним)  18.12.2019, 13:56
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это зеля вместе с путей наколбасили
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