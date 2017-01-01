У черной дыры в центре Млечного Пути может быть близнец

Почти во всех центрах галактик есть черные дыры. Но в некоторых есть по две сверхмассивных черных дыры.

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики, называемая Sgr A *, имеет массу, примерно в 4 миллиона раз превышающую массу нашего Солнца.Точные измерения орбит звезд позволили астрономам подтвердить существование черной дыры и измерить ее массу. Но долгие наблюдения позволили предположить, что в центре нашей галактики может быть вторая черная дыра с массой в 100 000 раз больше массы Солнца.

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Астрономы предположили, что галактики развиваются путем слияния и столкновения друг с другом, что приводит к появлению сверхмассивных пар черных дыр. Потом они сталкиваются друг с другом и увеличиваются в размерах.

Но как обнаружить двойную черную дыру? Благодаря гравитационным рывкам, которые будут влиять на близлежащие звезды. Так, две сверхмассивные черные дыры будут вращаться вокруг друг друга и оказывать влияние на звезды вокруг.

Создав модель гравитационного взаимодействия пары сверхмассивных черных дыры, можно предсказать, что произойдет со звездами.

Для обнаружения второй черной дыры астрономы использовали хорошо изученную звезду S0-2, которая вращается вокруг черной дыры в центре галактики. Ученые уже исключили идею, что существует вторая сверхмассивная черная дыра с массой, превышающей 100 000 раз массу Солнца. Но это не значит, что там может быть черная дыра меньшего размера. Такой объект не может изменить орбиту звезды SO-2.

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Узнать же, есть ли вторая черная дыра, можно благодаря теории Эйнштейна. Согласно ей, длина волны света, излучаемого звездой, должна растягиваться, когда она поднимается из гравитационной ямы сверхмассивной черной дыры. В 2018 году удалось увидеть изменения длины волны света от звезды. Теперь ученым нужно подождать 16 лет, чтобы звезда вернулась на то же место, чтобы еще раз увидеть изменение цвета звезды. Но если у сверхмассивной черной дыры есть близнец, это изменит результат наблюдений.

Также можно найти вторую черную дыру при помощи гравитационных волн. Любые волны, испускаемые нашей возможной парой черных дыр, будут на низких частотах, слишком низких, чтобы детекторы LIGO-Virgo могли их воспринимать. Но запланированный космический детектор, известный как LISA может быть в состоянии обнаружить эти волны, которые помогут астрофизикам выяснить, является ли наша черная дыра галактического центра одинокой или имеет партнера.

Напомним, ранее сообщалось, что из центра Млечного пути вылетела звезда.