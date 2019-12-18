Жвачка помогла реконструировать облик женщины каменного века

Сохранившееся в кусочке дегтя ДНК помогло воссоздать облик древней женщины.

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Ученые реконструировали геном женщины, жившей 5700 лет назад на территории Дании. Найденный кусок березового дегтя сохранил в себе фрагменты ее ДНК и следы пищи. Это не только позволило понять, чем питались древние люди, но и понять, как жили жители Северной Европы в эпоху неолита. Женщину назвали Лола, а ее полное описание опубликовали в статье издания Nature Communications.

При раскопках на острове Лолланн было найдено много фрагментов дегтя. Его использовали в качестве клея, долго пережевывая, чтобы он стал мягче. Также его могли жевать для чистки зубов или просто для удовольствия, как современную жвачку.

Найденная жвачка из дегтя Theis Jensen

Вот в этом дегте и сохранилась ДНК женщины. Еще год назад ученые заявляли, что смогут выделить фрагменты древних геномов. Теперь же они заявляют о выделении полного образца ДНК не только человека, но и пищи, и микроорганизмов, попавших в деготь со слюной.

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В период неолита охотники и собиратели постепенно переходили к сельскому хозяйству. А ДНК женщины показало, как выглядели эти люди. Они были голубоглазыми, темноволосыми и сравнительно темнокожими. Адаптация под слабое северное солнце в виде осветления кожи произошло, судя по всему, позже.

Также ученые обнаружили, что у женщины была непереносимость лактозы, что не удивительно для древних охотников,

Реконструкция внешнего вида Лолы Tom Björklund

Что касается пищи, Лола ела лесные орехи и мясо утки. А микробы, которые сохранились в дегте, в большинстве своем безвредны, но среди них нашлись гены Porphyromonas gingivalis, которые вызывают болезни десен. Также найдено ДНК вируса Эпштейна — Барра, возбудителя мононуклеоза. Но их наличие в дегте не означает, что Лола болела именно такими болезнями.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли старейшего гея на планете.