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Жвачка помогла реконструировать облик женщины каменного века

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Сохранившееся в кусочке дегтя ДНК помогло воссоздать облик древней женщины.
Реконструкция Лолы
Реконструкция Лолы
Tom Björklund

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Ученые реконструировали геном женщины, жившей 5700 лет назад на территории Дании. Найденный кусок березового дегтя сохранил в себе фрагменты ее ДНК и следы пищи. Это не только позволило понять, чем питались древние люди, но и понять, как жили жители Северной Европы в эпоху неолита. Женщину назвали Лола, а ее полное описание опубликовали в статье издания Nature Communications.

При раскопках на острове Лолланн было найдено много фрагментов дегтя. Его использовали в качестве клея, долго пережевывая, чтобы он стал мягче. Также его могли жевать для чистки зубов или просто для удовольствия, как современную жвачку.

Найденная жвачка из дегтя
Найденная жвачка из дегтя
Theis Jensen

Вот в этом дегте и сохранилась ДНК женщины. Еще год назад ученые заявляли, что смогут выделить фрагменты древних геномов. Теперь же они заявляют о выделении полного образца ДНК не только человека, но и пищи, и микроорганизмов, попавших в деготь со слюной.

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В период неолита охотники и собиратели постепенно переходили к сельскому хозяйству. А ДНК женщины показало, как выглядели эти люди. Они были голубоглазыми, темноволосыми и сравнительно темнокожими. Адаптация под слабое северное солнце в виде осветления кожи произошло, судя по всему, позже.

Также ученые обнаружили, что у женщины была непереносимость лактозы, что не удивительно для древних охотников,

Реконструкция внешнего вида Лолы
Реконструкция внешнего вида Лолы
Tom Björklund

Что касается пищи, Лола ела лесные орехи и мясо утки. А микробы, которые сохранились в дегте, в большинстве своем безвредны, но среди них нашлись гены Porphyromonas gingivalis, которые вызывают болезни десен. Также найдено ДНК вируса Эпштейна — Барра, возбудителя мононуклеоза. Но их наличие в дегте не означает, что Лола болела именно такими болезнями.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли старейшего гея на планете.

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Теги: археология, Дания, каменный век
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Комментариев (1)
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ВыВсеВрети    18.12.2019, 09:24
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
так вот ты какая, лола!...))))))))
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