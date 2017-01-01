Телескоп увидел взрыв Млечного Пути

Миллиард лет назад в центре нашей галактики произошла вспышка из тысяч сверхновых.

Астрономы при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории смогли разглядеть в центральной части Млечного пути вспышку звездообразования. Она была настолько мощной, что она привела к формированию более чем 100 000 сверхновых.

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"Наш беспрецедентный обзор большой части центральной области Млечного пути позволил получить подробные сведения о процессах формирования звезд в этой области Галактики", - рассказал Райнер Шёдель из Андалусского института астрофизики в Гранаде, Испания, осуществлявший руководство этими наблюдениями.

"Мы нашли, что вопреки прежним представлениям формирование звезд не было постепенным", - добавил Франсиско Ногерас-Лара, возглавляющий два новых исследования, описывающих эти наблюдения.

В этих исследованиях команда показывает, что примерно 80% от числа звезд центральной области Млечного пути сформировалось в ранний период развития Галактики, между 8 и 13,5 миллиарда лет назад. За этим первичным периодом последовал "спокойный" период продолжительностью около 6 миллиардов лет, на протяжении которого формировалось лишь относительно небольшое число звезд.

На снимке центральных областей Млечного Пути выделено плотное звездное Скопление Арки (Arches), облака ионизированного водорода (HII), Центральное скопление (NSC) и Скопление Квинтоль (Quintuplet) ESO

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По окончании этого периода вновь разразилась мощная вспышка звездообразования, в ходе которой на протяжении менее чем 100 миллионов лет было сформировано огромное количество звезд суммарной массой свыше нескольких миллионов масс Солнца в центральной области Млечного пути. В этот период скорость звездообразования достигала нескольких сотен масс Солнца в год, что сравнимо со скоростью формирования звезд в галактиках со вспышкой звездообразования, пояснил Ногерас-Лара.

Исследования опубликованы в журналах Nature Astronomy и Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее сообщалось, что в космосе нашли гигантское водяное облако.