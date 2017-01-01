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Физиология устарела: Биологи не могут объяснить работу мозга

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90% зрительных нейронов работают не так, как предполагалось ранее.
Работу зрительных нейронов объяснить не могут
Работу зрительных нейронов объяснить не могут
intalent.pro

Ученые Института Аллена по исследованиям мозга в США установили, что порядка 90% нейронов, расположенных в зрительной коре мозга, функционируют не так, как предполагалось ранее. Более того, ученые признали, что данный механизм не поддается объяснению.

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Так, специалисты изучили активность 60 тысяч зрительных нейронов грызунов, пока мышам показывали видеозаписи и фотографии. Только лишь 10% нервных клеток работают предсказуемо, согласно модели 60-летней давности. Зафиксировано, что около двух третей нейронов демонстрировали необычное поведение, которое нейробиологи, проводившие исследование, не предсказывали. Так, последняя треть нервных клеток не отзывалась ни на один из зрительных стимулов.

Ученые отметили, что данные выводы вовсе не делают ранее предложенную модель ошибочной, добавив, что она характерна лишь для малого количества зрительных нейронов.

Напомним, ранее сообщалось, что медики создали прозрачный череп для наблюдения за мозгом.

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Теги: мозг, нейроны
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