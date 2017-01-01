Предложена новая разгадка тайны статуй острова Пасхи

Гигантские статуи ставили для сельскохозяйственных нужд.

В течение сотен лет они молча наблюдали за происходящим: «моаи», загадочные каменные истуканы, почти 1000 резных статуй, воздвигнутых на изолированном ландшафте острова Пасхи (Рапа-Нуи).

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То, как эти возвышающиеся идолы появились, давно интересовало исследователей — как и обычаи и распад полинезийского общества, которое их создало — но символическая значимость самих фигур так и не была полностью понята.

Теперь международное исследование предлагает свежую информацию о том, что идолы могли бы символизировать для островитян, которые трудились вырезая гигантские статуи.

Более 90 процентов статуй моаи были изготовлены в карьере под названием Рано Рараку: вулканический кратер, который занимает менее 1 процента от общей площади острова, но тем не менее служил единственным источником камня, использовавшегося для создания мегалитических скульптурных объектов.

Исследователи говорят, что в Рано Рараку есть нечто большее, чем просто камень, основываясь на анализе образцов почвы, взятых в регионе.

“Когда мы получили результаты химии, я сделал двойной анализ“, — объясняет геоархеолог Сара Шервуд из Университета Юга в Севани, штат Теннесси.

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“Были обнаружены действительно высокие уровни содержания кальция и фосфора. Химический состав почвы показал высокий уровень элементов, которые являются ключевыми для роста растений и важны для высоких урожаев“.

Согласно исследовательской группе, установившийся взгляд на регион карьера заключается в том, что это был промышленный участок, на котором производили и временно хранили статуи до вывоза и транспортировки в другие места по всему острову.

Тем не менее, почти 400 монолитов остаются в карьере, а некоторые погребены в почве, что предполагает, что размещение не является временным. Исследователи говорят, что причиной этого может быть уникально богатая почва.

Раскопки и анализ на месте двух моаи в Рано Рараку в рамках исследования Easter Island Statue Project

“Повсюду на острове почва быстро изнашивается, размывается, из нее вымываются элементы, питающие растения“, — говорит Шервуд.

“Но в карьере, с его постоянным новым притоком мелких фрагментов коренной породы, образующихся в процессе разработки, существует совершенная система обратной связи воды, природных удобрений и питательных веществ“.

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В дополнение к свидетельству плодородия почвы, исследователи также обнаружили следы древних культур в образцах, включая банан, таро, сладкий картофель и бумажную шелковицу.

Исследователи полагают, что церемониальное назначение монолитов было связано с ритуалами плодородия, и что предоставляют химическое доказательство этой связи предполагая, что истуканы, вероятно, были воздвигнуты, чтобы наблюдать за этими зелеными садами.

«Это исследование в корне меняет представление о том, что все стоящие статуи в Рано-Рараку просто ожидали транспортировки из карьера», — говорит археолог Джо Энн Ван Тилбург из Калифорнийского университета.

“Эти и, вероятно, другие вертикальные каменные идолы в Рано Рараку были сохранены для обеспечения священной природы самого карьера. Моаи были центральными в идее плодородия, и в Рапа-Нуи убеждены, что их присутствие здесь стимулировало производство сельскохозяйственной культур“.

Полученные данные опубликованы в журнале археологических наук.

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