Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Создана отталкивающая все бактерии пищевая плена

Комментариев: 0
Такой материал можно использовать в больницах.
Супербактерии не смогут проникнуть в еду
Супербактерии не смогут проникнуть в еду
hightech.plus

Антибактериальный материал разработали канадские ученые из Макмастерского университета. Они создали гибкую самоочищающуюся поверхность, которая отталкивает все формы бактерий, предотвращая распространения смертельных супербактерий, сообщается на сайте университета. Новый материал можно будет использовать в больницах, дома и при упаковке еды, заявляют авторы.

Читай также: Бактерии воруют ДНК ради быстрой эволюции

Прообразом материала служили листья лотоса, которые благодаря своим уникальным свойствам отталкивают воду от своей поверхности. Поверхность нового материала отчасти повторяет особенности микростроения поверхности листа и текстурирована «морщинками», которые предотвращают попадание бактерий на поверхность.

Эксперименты показали, что капли крови и воды буквально отскакивают от поверхности. Это же происходит и с бактериями.

Наблюдения под микроскопом показали, что материал отражал практически все бактерии золотистого стафилококка и синегнойной палочки, которые представляют наибольшую угрозу из-за своей устойчивости к антибиотикам.

Внешне материал представляет собой обычную пластиковую пленку, которую можно применить к самым разным поверхностям.

Читай также: Твой грязнуля: Сколько бактерий живет на телефоне

Его можно «упаковать» в термоусадочную пленку и использовать, например, для дверных ручек, перил, поверхностей в медицинских учреждениях и т. п.

"Пленка также идеально подходит для упаковки пищевых продуктов, особенно для хранения сырого мяса и птицы", — подчеркнули авторы.

Глобальная проблема устойчивости супербактерий к действию антибиотиков провоцирует около 700 тысяч смертей в год. Недавно ученые из Сингапура представили новый полимер, который может бороться к резистентными бактериями внутри организма.

Напомним, ранее сообщалось, что в кишечнике человека нашли почти две тысячи неизвестных бактерий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: бактерии, пищевая пленка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь