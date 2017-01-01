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Тепловые волны вызывают смертоносную жару

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Волны Россби приносят горячий воздух в разные регионы планеты.
На жару влияют тепловые волны
На жару влияют тепловые волны
freepik.com

Ученые Колумбийского Университета раскрыли связь между высотными струйными течениями и смертоносными тепловыми волнами, которые возникают в разных регионах Земли одновременно. О причинах глобальной жары пишет издание Science Alert.

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Исследователи проанализировали климатические данные за 1979-2018 годы. Они выяснили, что когда в струйных течениях северного полушария формируются определенные волны, в 20 раз повышается риск сильной жары в регионах, где производятся сельскохозяйственные культуры. Эти волны, называемые волнами Россби, представляют собой изгибы высотных ветров и подразделяются на несколько видов. Два типа — волна-5 и волна-7 — вызывают приток горячего субтропического воздуха в Северную Америку, Европу и Азию.

Если эти волны Россби присутствуют в струйных потоках две недели или дольше, то производство сельскохозяйственных культур сокращается в затронутых регионах в среднем на четыре процента или на 11 процентов максимум.

Как пишут ученые, частота и размеры волн Россби за весь период исследования увеличились в пять раз, и, хотя пока не ясна связь между этим явлением и изменение климата, глобальное потепление может ухудшить ситуацию с тепловыми волнами.

Напомним, ранее сообщалось, что под землей нашли гигантские горы.

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Теги: жара, климат
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