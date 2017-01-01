На Юпитере нашли новый циклон

Зонд NASA сумел детектировать новый циклон на газовом гиганте.

NASA сообщило об открытии зондом «Юнона» нового циклона на Юпитере, которое было сделано 3 ноября, во время пролета аппарата рядом с планетой — всего примерно в 3 500 километрах над верхушками ее облаков.

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За время своей работы, с июля 2016 года, «Юнона» обнаружила гигантские штормы, окружающие полюса планеты, — девять на севере и шесть на юге. В районе южного полюса, как отмечается, наблюдался паттерн — пять штормов вокруг центрального, образующие стабильную систему, в которой не ожидалось образование новых циклонов. Впрочем, очередной, 22-й пролет «Юноны» рядом с Юпитером, позволил обнаружить новый циклон на юге планеты.

Инфракрасное изображение шести циклонов в районе южного полюса Юпитера. Новый, наименее крупный из них заметен в правой нижней части NASA

Как указывается, новый циклон — крупный, размером примерно с Техас, однако все же меньше, чем другие (предполагается, однако, что он может стать крупнее). Данные «Юноны» указывают, что средняя скорость ветров циклона составляет около 400 километров в час, что схоже со скоростями ветров других циклонов.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA опубликовало снимок "жемчужин" Юпитера.