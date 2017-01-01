В Млечном Пути нашли следы темной материи

Облако темной материи испускает неизвестную радиацию.

Физики Массачусетского технологического института (MIT) в США раскрыли правду об ошибочности модели, согласно которой таинственный избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути возникает из-за пульсаров. Согласно новым данным, причиной феномена может являться темная материя. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Ученые выяснили, что прежние результаты, согласно которым гамма-лучи порождены исключительно пульсарами, могут быть ошибочными. Они использовали модель на основе реальных наблюдений с помощью гамма-телескопа Fermi, которую применяла другая группа исследователей из MIT в 2015 году, но в этот раз они добавили имитацию сигнала от темной материи. Выяснилось, что модель не могла «уловить» этот сигнал, продолжая считать, что источником избытка гамма-лучей являются пульсары.

Гамма-излучение испускается такими космическими объектами, как сверхновые, нейтронные звезды и черные дыры. При исследовании источников гамма-лучей в центре галактики астрономы выявили избыток радиации неизвестной природы. Одним из возможных источников может являться сконцентрированное облако темной материи, состоящей из вимпов — гипотетических частиц, которые, сталкиваясь друг с другом, аннигилируют, выделяя большое количество энергии.

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Избыток гамма-лучей в центре галактики выглядит как сферическая область радиусом пять тысяч световых лет. Согласно модели, если источником гамма-лучей действительно является темная материя, то профиль этой области будет гладким, в случае пульсаров — зернистым. Фактические наблюдения показали зернистую картину. Результаты новой работы показали, что модель не является надежной.

Исследователи полагают, что причиной аномалии в центре Млечного Пути все же может являться темная материя. В этом случае будет получено свидетельство о том, что темная материя может взаимодействовать с обычной не только с помощью гравитации, но и другими способами.

Напомним, ранее сообщалось, что темная материя искажает свет дальних галактик.