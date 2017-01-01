Впервые найдены мифические головные уборы древних египтян

Ранее их видели только на древних изображениях.

Археологи впервые обнаружили конические головные уборы, которые носили древние египтяне. Рисунки этой детали одежды часто встречаются на артефактах, чей возраст достигает 3550-2000 лет, однако до сих пор эти конусы найдены не были. Некоторые ученые считали, что он на самом деле был не реальным, а лишь присутствовал в художественных изображениях. Об открытии сообщает издание Science News.

Найденная коническая шапка EGYPT EXPLORATION SOCIETY

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Исследователи обнаружили остатки головных уборов на скелетах двух людей в могилах, расположенных в руинах древнеегипетского города Амарна. Это поселение было построено фараоном Эхнатоном и просуществовало с 1346 по 1332 годы до нашей эры, после чего было покинуто членами правящей семьи и жителями. Один из конусов принадлежал женщине 20 лет, другой — 15-20-летнему человеку неустановленного пола.

Ученые определили, что головные уборы были полыми и сделаны из пчелиного воска. Хотя некоторые специалисты предполагали, что конусы содержали жир или воск, ароматизированный древесной смолой, археологи не нашли следов жира или духов. В то же время ароматизирующие вещества могли давно испариться.

Исследователи считают, что конуса имели ритуальное значение и, согласно верованиям древних египтян, могли помочь усопшим в загробной жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые доказали, что египетские пирамиды строили люди.