Физики нашли новое подтверждение существования пятой силы во Вселенной

Частица X17 поможет раскрыть тайну темной материи.

В нашей Вселенной действуют четыре фундаментальные силы. По крайней мере, так думали физики на протяжении долгого времени.

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Однако теперь в новом исследовании сообщается о возможном обнаружении пятой силы – открытие, способное «перевернуть вверх дном» современную физику.

Недавно физики из Института ядерных исследований, Венгрия, представили новое исследование, в котором излагаются дополнительные свидетельства существования совершенно новой частицы, впервые предложенной три года назад. Получившая название «X17», эта частица может помочь ученым разрешить одну из крупнейших загадок современной астрономии – выяснить, что собой представляет темная материя.

Существование этой частицы обусловило бы необходимость пересмотра Стандартной модели физики элементарных частиц, теории, описывающей фундаментальные силы и классифицирующей субатомные частицы.

Однако к такому исходу наука придет лишь в том случае, если существование частицы будет подтверждено. Эта новая научная работа еще не прошла рецензирование. И большинство физиков относятся к данной работе скептически – отчасти потому, что ни один ученый, не имеющий отношения к венгерскому коллективу авторов, не смог до сих пор независимо подтвердить эти находки в ходе экспериментов, рассказал интернет-изданию Live Science Ричард Мильнер, физик из Массачусетского технологического института, который не принимал участия в этом исследовании.

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В 2016 г. эта же исследовательская группа сообщила о первом обнаружении загадочной частицы в экспериментах с радиоактивными атомами бериллия. Физики измерили параметры излучения и потоков частиц, испускаемых бериллием при распаде. Исследователи отметили, что излучаемые электрон-позитронные пары склонны получать ускорение, направленное под определенным углом – поведение, необъяснимое с точки зрения существующей физики.

Обработка экспериментальных результатов привела ученых к выводу о существовании прежде неизвестной частицы-переносчика взаимодействий, до которой распадается бериллий перед последовательным превращением полученной частицы в электрон-позитронную пару. Расчеты показали, что неизвестная «частица X» имеет массу порядка 17 мегаэлектронвольт (отсюда название «X17»).

В новом исследовании авторы приводят дополнительные доказательства существования этой частицы, наблюдаемые при распаде атомов гелия. Аналогичная экспериментальная установка вновь показала наличие частицы с такой же массой. Находки показывают, что частица X17 является не фермионом – частицей обычной материи – а скорее, бозоном, частицей-переносчиком энергии и иногда силы. Это означает, что частица X17 может переносить прежде неизвестную, пятую фундаментальную силу природы, считают авторы работы.

Исследование появилось на сервере научных препринтов arxiv.org; главный автор А.Ж. Краснахоркаи (A.J. Krasznahorkay).

Напомним, ранее физики подтвердили существование неизвестной частицы.