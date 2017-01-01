Столкновение галактик породило самую мощную вспышку

Эта вспышка оказалась в тысячу раз мощнее обычных гамма-всплесков.

Гамма-вспышки (Gamma-ray bursts, GRB) являются одними из самых высокоэнергетических явлений во Вселенной и недавно ученым-астрономам удалось зарегистрировать гамма-вспышку, мощность которой приблизительно в тысячу раз больше, чем мощность обычных "среднестатистических" подобных вспышек. Обычно гамма-вспышки порождаются в моменты взрывов сверхновых, когда звезды, пришедшие к концу их жизненного цикла, обращаются в черные дыры или нейтронные звезды, выбрасывая в окружающее пространство океаны энергии в виде излучения и плазму, летящую на скорости, близкой к скорости света.

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Энергия гамма-вспышек измеряется в электрон-вольтах. Обычные гамма-вспышки имеют энергию в несколько десятков гигаэлектронвольт, но энергия самой мощной вспышки составляет порядка одного тераэлектронвольта. "Гамма-вспышки с энергией в тераэлектронвольты существовали ранее только в теории" - рассказывает Масахиро Тешима (Masahiro Teshima), ведущий исследователь, - "Мы охотились за самыми сильными вспышками на протяжении 15 лет и, наконец, нам улыбнулась удача. Я и члены моей команды горды возможностью объявить о регистрации первой гамма вспышки с энергией в 1 ТэВ, фотоны которой являются самыми высокоэнергетическими фотонами, рожденными в глубинах космоса".

Рассматриваемая гамма-вспышка получила название GRB190114C и сначала она была зарегистрирована в январе текущего года двумя космическими телескопами - Swift Observatory и Fermi Gamma-ray Space Telescope. Отметим, что собственно вспышка GRB190114C состояла из нескольких последовательных вспышек, самая первая из которых была достаточно слаба, ее энергия находилась в районе нескольких мегаэлектронвольт (МэВ).

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Тем не менее, регистрация первой вспышки стала сигналом, по которому в данную область пространства тут же были нацелены "глаза" сразу 20 астрономических инструментов, которым удалось увидеть всю красоту космического фейерверка. Последующая вспышка произошла приблизительно через минуту после первой и продлилась около 20 минут. Ее яркость превысила яркость Крабовидной туманности, которая считалась до этого самым ярким из всех известных источников гамма- и рентгеновского излучения в нашей галактике. На пике интенсивности вспышки ее энергия достигла 1 ТэВ, затем снизилась до 0.3 ТэВ, что также весьма немало, и такой уровень продержался неизменным достаточно длительное время.

Одним из астрономических инструментов, которые наблюдали за областью вспышки GRB190114C, был космический телескоп Hubble. Он не способен "видеть" гамма-лучи, но при его помощи можно определить расстояние до места событий и выяснить природу катаклизма, породившего столь высокоэнергетическое явление. И благодаря телескопу Hubble ученым стало известно, что вспышка GRB190114C была порождена в недрах галактики, которая находится в процессе столкновения с другой галактикой.

"Наблюдения телескопа Hubble показали, что вспышка зародилась в очень "плотной" среде, практически в центре очень яркой галактики, находящейся на удалении 5 миллиардов световых лет от нас" - рассказывает Эндрю Леван (Andrew Levan), один из ведущих исследователей, - "Природа этой вспышки весьма необычна, мы предполагаем, что при столкновении галактик произошла своего рода цепная реакция, в результате которой взорвался достаточно большой объем плотно заполненного материей пространства, что произвело исключительно яркий свет и гамма-излучение".

Напомним, ранее сообщалось, что датчики на Земле зафиксировали столкновение двух звезд.