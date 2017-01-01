Год в Антарктиде уменьшил мозг полярников

Предполагается, что это произошло из-за полярной ночи и изоляции.

Как показало новое исследование, мозг полярников, проведших 14 месяцев в Антарктиде, немного уменьшился. Исследователи изучили восемь специалистов, которые работали на немецкой исследовательской станции Neumayer III немногим более года: они пережили длительную темноту в ходе полярной ночи, когда температуры могут опускаться ниже 50 градусов Цельсия и эвакуация невозможно. Как отмечает один из авторов новой работы Александр Штан (Alexander Stahn), такие социальная изоляция и монотонная среда больше всего похожи на условия, которые могут переживать исследователи космоса.

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Исследования животных показывали, что схожие условия могут быть вредны для гиппокампа — области мозга, ответственной за пять и навигацию. Например, крысы лучше обучаемы, когда находятся вместе с сородичами или же в многостимульной среде. Насколько то же самое справедливо для людей, пока не очень понятно.

Штан совместно с коллегами изучил мозг полярников при помощи МРТ-сканирования — до экспедиции и после. Как указывается, в среднем области гиппокампа в мозге участников экспедиции уменьшилась на семь процентов (в сравнении со здоровыми индивидами того же возраста и пола, не участвовавшими в экспедиции).

Штан отмечает, впрочем, что данные изменения с высокой вероятностью обратимы, так как гиппокамп, будучи очень уязвимым для таких стрессовых ситуаций, как изоляция, также является очень «отзывчивым» на стимуляцию, связанную с жизнь, полной социальных связей и различных мест для исследования.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале New England Journal of Medicine; кратко о результатах сообщает портал ScienceNews.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружили загадочных мертвых существ.