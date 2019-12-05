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Обнаружено лекарство против смертельной формы слабоумия

Комментариев: 2
Белок позволяет защитить мозг от болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера можно предотвратить
Болезнь Альцгеймера можно предотвратить
solmeglas.com

Ученые Университета Альберты в Канаде выяснили, что белок CD33 способен снизить риск развития болезни Альцгеймера — смертельной и неизлечимой формы слабоумия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

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По словам специалистов, наличие CD33 в клетках микроглии — иммунных клеток-макрофагов в центральной нервной системе — позволяет защищать мозг от болезни Альцгеймера. Однако менее 10 процентов населения имеют полезную версию белка. Если удастся заставить более распространенный вариант белка, который, наоборот, способствует болезни выполнять схожую функцию, то появится эффективное средство против деменции.

Нейроглия обладает потенциалом ликвидировать амилоидные бляшки, накапливающиеся во время болезни Альцгеймера и наносящие ущерб нервной системе, с помощью фагоцитоза — процесса поглощения и переваривания поврежденных и вредных молекул.

В настоящее время 747 тысяч канадцев живут с болезнью Альцгеймера или другой формой деменции. Болезнь поражает более 44 миллионов человек по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что язвочки на губах приводят к слабоумию.

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Теги: болезнь Альцгеймера
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.12.2019, 11:21
Оценка:  +1
гость
наконец-то вылечат "хохлизм головного мозга" и страна заживет)
Антибес-лох    05.12.2019, 11:18
Оценка:  -1
Антибес-лох
У Антибеса есть шансы вылечиться
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