Ядовитая пена покрыла пляж Индии

Пена образовалась из-за неконтролируемых выбросов сточных вод.

Угрожающая белая пена покрывает один из самых известных пляжей Индии в Ченнае четвертый день подряд, создавая новую угрозу загрязнения для страны.

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Дети играют в облаках белой пены на пляже Марина, хотя она испускает едкий запах, и рыбакам было приказано не ходить в море поблизости.

Врачи предупреждают, что проблемы с кожей могут быть вызваны пеной, которая образуется каждый сезон муссонов, но в этом году проблема стала особенно серьезной.

В совете по контролю за загрязнением штата Тамилнад заявили, что анализируют образцы пены, распространившейся на несколько километров вдоль пляжа.

"Для людей опасно контактировать с пеной, но они просто не понимают рисков", — сказал Правакар Мишра, ученый из Национального центра исследований побережья в Ченнаи, который видел, как облака пены растут в последние годы.

Пена на пляже rwspace.ru

Власти также повысили уровень опасности в связи с повторением инцидента 2017 года, когда тысячи рыб были убиты в результате загрязнения, которое в то же время поразило пляжи. Эксперты обвиняют в последние дни сильные дожди, которые унесли неочищенные сточные воды и фосфаты в море.

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По словам Мишры, большая часть пены поступает из остатков моющих средств, которые смешивается с другими отходами. Исследователь добавил, что только 40 процентов сточных вод в Ченнаи и других крупных городах получают надлежащую очистку.

«Остальное попадает в море, и вот что происходит».

"Загрязнение в настоящее время представляет большую угрозу для пляжей Индии", — сказал Мишра, подчеркнув сточные воды, пластик, который убивает рыбу, и мешки и чашки, которые покрывают песок.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия скоро перегонит Китай по количеству жителей.