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Изменения климата застввят женщин рожать раньше срока

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Недоношенных детей станет больше.
Дети будут рождаться раньше срока
Дети будут рождаться раньше срока
freepik.com

Исследователи из Великобритании и США доказали, что аномально жаркая погода стимулирует преждевременные роды. На свете будет появляться все больше и больше недоношенных детей.

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Говоря о глобальном потеплении, обычно вспоминают в первую очередь о подъеме уровня моря, тающих ледниках и сильнейших ураганах. Однако не менее серьезное влияние климатические изменения окажут на здоровье людей по всему миру. Помимо прочего, они могут увеличить частоту рождения недоношенных детей. К такому выводу пришли специалисты из Кембриджа и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, о работе которых рассказывает Science Alert.

Исследователи сравнили данные о рождаемости и температуре воздуха в США в период между 1969 и 1988 годами. В общей сложности в анализ попала информация о 56 млн родах.

Ученые обнаружили, что экстремально жаркая погода вызывает всплеск появления детей до срока. За период исследования из-за температурных аномалий ежегодно рождалось 25 000 недоношенных детей в год.

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По мере того, как планета нагревается в результате выбросов парниковых газов, число дней с аномально жаркой погодой будет увеличиваться. В результате к концу столетия число недоношенных младенцев достигнет 42 000 в год.

Хотя беременность немного короче обычной сама по себе неопасна, в масштабах страны и мира тенденция к появлению все большего числа недоношенных детей потребует дополнительных расходов на здравоохранение.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили ради спасения Земли затемнить Солнце.

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Теги: климат, рождаемость
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