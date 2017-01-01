Названа причина аварии индийского лунохода

Модуль разбился из-за ошибки срабатывания двигателя.

Стали известны причины аварии индийского посадочного аппарата «Викрам» с луноходом «Прагьям»

В официальном отчёте, который подготовила Индийская организация космических исследований (ISRO), специалисты озвучили причину аварии посадочного модуля «Викрам» с луноходом «Прагьям» во время прилунения.

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Посадка производилась в несколько этапов и была полностью автоматической. Снижение происходило в штатном режиме вплоть до начала второй фазы. Согласно опубликованным выводам, удар о поверхность спутника произошёл в результате выхода торможения за расчётные рамки: по неизвестным причинам тормозные двигатели сработали неправильно. К тому моменту аппарат «Викрам» снизился примерно до 7,5 километра, а скорость уменьшилась до 145 м/с. В результате неудачного торможения модуль разбился приблизительно в 500 метрах от обозначенного места посадки. Расчёты показывают, что аппарат ударился о поверхность Луны со скоростью около 100 км/с (360 км/ч).

Интересно отметить, что восемь научных приборов посадочного зонда «Викрам», согласно заявлению ISRO, продолжали работать некоторое время после жёсткого прилунения.

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Причины некорректной работы двигателей торможения пока неизвестны, но в сети Интернет уже имеется слух о якобы вмешательстве США. Всё дело в том, что связь с индийской миссией обеспечивает Сеть дальней космической связи NASA (англ. Deep Space Network, DSN), развёрнутая на трёх континентах. DSN позволяет покрывать большую часть небесной сферы, что крайне необходимо для работы множества аппаратов и научных исследований. Однако некий российский «эксперт», пожелавший остаться неизвестным, заявил о том, что якобы в самый ответственный момент DSN создала ряд помех, что и привело к аварии. К сожалению, данный «эксперт», видимо, совсем не знал, что посадка осуществлялась в полностью автоматическом режиме. «Викрам» лишь пересылал телеметрию на Землю, и какие-либо помехи помещать процедуре прилунения не могли. Но многие пользователи сети Интернет, к ещё большему сожалению, поверили в этот вброс.

Однако миссия «Чандраян-2» ещё не завершена. На орбите остался орбитальный модуль, который сейчас осуществляет исследование Луны. На нём установлены камеры, рентгеновские и инфракрасные спектрометры для исследования поверхности, масс-спектрометр для исследования экзосферы Луны, а также радар с синтезированной апертурой.

Напомним, ранее сообщалось, что индийский модуль исчез с поверхности Луны.