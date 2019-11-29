Интересный факт дня: Веру в бога можно объяснить эволюцией мозга

Религию назвали побочным продуктом когнитивных способностей.

Каким бы удивительным нам с вами это не казалось, но верить в сверхъестественные силы на самом деле естественно. Практически 6 миллиардов человек во всем мире причисляют себя к той иной религии, а это 84% мирового населения. Ожидается, что в ближайшие десятилетия эти цифры только возрастут. Согласно результатам проведенных опросов, до 90% граждан США верят в некую высшую духовную силу или Бога. Выходит, что люди склонны к вере в невероятное. Это, безусловно, не новость для антропологов, ведь истоки и повсеместность религиозных верований можно объяснить эволюционной теорией.

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Сегодня существуют две основные гипотезы, которые объясняют веру в сверхъестественное: во-первых, наши предки развили определенные умственные способности, полезные для выживания и размножения, которые предрасположили их к религиозным убеждениям. Затем, из множества появившихся верований, распространились и сохранились отдельные религии. Дело в том, что божества и ритуалы способствовали сотрудничеству между людьми. А вот вторая гипотеза предлагает рассмотреть доказательства первой: идея о том, что религия является случайным побочным продуктом когнитивных способностей возникла по другим причинам. Напомним, что когнитивными способностями или навыками называют высшие функции мозга, к которым относится способность говорить, мыслить, ориентироваться в пространстве и др.

Для религии, какой мы ее знаем, необходимы разнообразные духовные составляющие. Ученые выделяют три тенденции, которые ярко выражены у людей, но минимально у других видов: мы ищем закономерности, определяем намерения и учимся подражанию. Это когнитивные адаптации, которые помогли выжить нашим предкам. Так, мы любим находить связь и закономерности там, где их на самом деле нет: например, предсказывать будущее гадая на кофейной гуще или приписывать намерения несуществующим силам, обвиняя во всех бедах злых духов. При этом, мы готовы пойти на многое, лишь бы несчастья прекратились — именно так появились жертвоприношения и пост. Таким образом, наши адаптивные умственные способности могли привести к религиозным убеждениям.

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Согласно первой гипотезе, поиск примера для подражания имеет очевидные преимущества для поиска пищи, избегания хищников, прогнозирования погоды и т.д. Более того, мы постоянно наблюдаем за миром, пытаясь вывести причинно-следственные связи. Результат на лицо: практически каждому из нас случалось надевать счастливые носки на важную встречу, класть пятак в ботинки во время экзаменов, гадать на чайных листьях и даже увидеть лик Иисуса на сэндвиче с сыром. Также не стоит забывать о “Теории Разума” — понимании того, что у других есть убеждения, желания и цели, которые влияют на их действия. Теория разума позволяет нам иметь сложные социальные отношения и предсказывать, как поведут себя другие. По мнению специалистов, наше стремление приписывать ум неодушевленным или воображаемым предметам это крайняя степень теории разума. Классические психологические эксперименты показали, что люди “одушевляют” даже геометрические фигуры. Более того, люди применяют теорию разума к силам природы, духам предков и невидимым богам. Результаты МРТ сканирования показали, что области мозга, связанные с теорией разума, активируются, когда люди слышат о Божественных эмоциях и его участии в мирских делах.

Наконец, естественная тенденция чрезмерного подражания предрасполагает нас к принятию религиозных практик. Вместо того, чтобы полагаться на опыт и метод проб и ошибок, люди учатся большинству навыков у других людей: “обезьянка видит — обезьянка делает”. Так, многие культуры разработали методы, позволяющие сделать токсичные растения съедобными. В результате их ритуальные действия, включая сложные и трудоемкие движения, передавались потомкам. Таким образом, копирование других, даже если причины не очевидны, может помочь выживанию. Этот менталитет распространяется на религиозные практики. Иными словами, если бы престижные члены вашего сообщества приносили в жертву оленей каждое солнцестояние, вы, вероятно, занимались бы тем же.

Таким образом, развитые особенности мозга, такие как теория разума и чрезмерное подражание сыграли важную роль появлении религий в человеческом обществе. Выходит, никакие сверхъестественные существа не нужны, чтобы объяснить почему люди в них верят. Все дело в естественных эволюционных процессах.

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделают бактерии.