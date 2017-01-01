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Разгадана тайна странного космического излучения

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Излучения шли из областей с черными дырами.
Частицы двигались очень быстро
Частицы двигались очень быстро
NASA.gov

Ученые Колумбийского университета объяснили происхождение загадочного космического излучения, которое приходит из областей, где расположены черные дыры и нейтронные звезды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи разработали компьютерные симуляции возможных механизмов, которые порождают высокоэнергетические космические лучи. Оказалось, что ключевую роль играет турбулентность в межзведной среде и перезамыкание сверхсильных магнитных полей. Силовые линии разрываются и быстро воссоединяются, меняя свою конфигурацию, при этом ускоряют заряженные частицы до околосветовых скоростей.

Турбулентность, в свою очередь, способствует флуктуациям в изначальных скоростях частиц, которые в результате могут начать двигаться очень быстро, ускоряясь в магнитном поле.

Специалисты планируют сравнить результаты теоретической работы с наблюдениями электромагнитного спектра Крабовидной туманности, в центре которой находится нейтронная звезда PSR B0531+21, возникшая в результате вспышки сверхновой в 1054 году.

Напомним, ранее сообщалось, что космические лучи могут приводить к зависанию смартфонов.

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Теги: космическое излучение, черная дыра
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