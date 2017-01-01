Каковы реальные масштабы черных дыр: Сравнение

Если вы думали, что представляли размеры черных дыр, то вы очень сильно ошибались.

Черные дыры — это огромные, уничтожающие материю объекты, которые, кажется, бросают вызов физике самим своим существованием.

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Они настолько странные, что когда Альберт Эйнштейн впервые вывел уравнения предсказывающие существование этих монстров, он не поверил, что они действительно могут быть реальными.

И вы не можете его винить, потому что мысль о том, что во Вселенной есть эти всепоглощающие особенности пространства-времени, разбросанные по всему нашему космическому пространству, довольно трудно принять.

Пока мы не увидели это видео с YouTube-канала morn1415, известного своими сравнениями размеров различных объектов во Вселенной.

Первое, что вам нужно знать, это то, что любая материя может стать черной дырой, если она сжата за радиус Шварцшильда.

Для нашего Солнца это означает, что его нужно сжать до размеров маленького города, чтобы оно стало черной дырой.

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А Земля должна быть сжата примерно до размера арахиса.

Это невероятно. Но затем рассмотрим, насколько массивными становятся другие известные нам черные дыры, например, XTE J1650-500, размером примерно с квартал, но ее масса три или четыре наших Солнц.

Впечатляет, но это один из самых маленьких «разрушителей миров», о которых мы знаем.

Есть еще больше черных дыр среднего размера, таких как M82 X-1, которая размером с Марс и массой 1000 Солнц.

И мы еще даже не касались сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре почти каждой галактики, о которой мы знаем.

Одна из этих черных дыр имеет массу 20 миллиардов Солнц. Мы даже не попытаемся представить это вам в перспективе, потому что это слишком много.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра.