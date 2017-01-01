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Ученые создали вещество в самом холодном месте во Вселенной

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Молекулы охладили почти до абсолютного нуля.
Физики получили двухатомные молекулы калия и рубидия
Физики получили двухатомные молекулы калия и рубидия
eurekalert.org

Ученые Гарвардского университета провели самую холодную химическую реакцию во Вселенной, получив двухатомные молекулы калия и рубидия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

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Исследователи с помощью ультрафиолетового лазера понизили температуру молекул калия-рубидия до 500 нанокельвинов, что соответствует нескольким миллионным долям градуса выше абсолютного нуля. Охлаждение до экстремально низких температур помогло молекулам достичь минимально возможного энергетического состояния. Низкая скорость реакции позволила специалистам запечатлеть момент химического взаимодействия между двумя молекулами калия-рубидия, когда химические связи разрушаются, чтобы сформировать новые.

Ранее исследователи из Центра холодной материи охладили вещество до миллионных долей градуса выше абсолютного нуля. Им удалось поставить рекорд по приближению молекул к минимально возможному значению температуры. Ученые заявили, что температура охлажденных таким способом молекул достигла 50-миллионной доли градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что физики нагрели воду до рекордной температуры.

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Теги: абсолютный нуль, физика
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