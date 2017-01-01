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Хвост первой межзвездной кометы оказался в 14 раз больше Земли

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Хвост у кометы Борисова будет увеличиваться по мере приближения к Солнцу.
Хвост кометы в 14 раз больше Земли
Хвост кометы в 14 раз больше Земли

Астрономы из Йельского университета, работавшие с одним из телескопов обсерватории Кека, получили новое детальное изображение межзвездной кометы Борисова. Благодаря ему ученые смогли дать оценку длины хвоста и ядра кометы, сообщается на сайте Йельского университета.

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Комета 2I/Борисова была обнаружена в августе этого года астрономом Геннадием Борисовым. В дальнейшем подтвердились предположения о том, что она имеет внесолнечное происхождение и является вторым известным после астероида 1I/Оумуамуа межзвездным объектом, двигается по гиперболической орбите и вскоре покинет Солнечную систему. С нашей звездой 2I/Борисова сблизится 9 декабря, а с Землей — 28 декабря 2019 года.

В настоящее время развернута масштабная наблюдательная кампания с участием наземных и космических телескопов, ее итоги позволят понять состав и свойства комет в других планетных системах и сравнить их с уже изученными телами. Ученые уже определили, что первая межзвездная комета очень похожа на аналогичные объекты в Солнечной системе, а также выявили истечение молекул циана с поверхности ядра и дали оценку темпов потери воды.

Новый детальный снимок кометы Борисова был получен 24 октября 2019 года при помощи инструмента LRIS (Low Resolution Imaging Spectrometer), установленного на одном из 10-метровых телескопов обсерватории Кека. Ученым удалось дать оценку длины хвоста кометы, четко видимого на снимке, — она составляет около 160 тысяч километров, что в 14 раз больше размера Земли. При этом ядро кометы имеет ширину около 1,7 километра. Астрономы отмечают, что, по мере приближения 2I/Борисова к Солнцу, поверхность ее ядра все больше нагревается излучением Солнца, что ведет к увеличению количества газа и мелкой пыли в коме, а также изменению ее структуры.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл получил четкое фото межзвездной кометы.

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Теги: комета, комета Борисова
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