Названа безопасная для здоровья доза алкоголя
Немецкие учёные выяснили, сколько чистого алкоголя в день можно выпивать без серьёзного вреда для здоровья. Совсем безвредным он быть не может.
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Минимальный ущерб здоровью мужчины наносят 24 грамма чистого алкоголя в день. Женщины — до 12 граммов в день. Например, в бутылке пива крепостью 4,5-5% содержится 20-25 граммов чистого спирта.
Сами учёные уточняют, что наименее вредны для здоровья женщины 0,3 литра пива или бокал вина, а для мужчины — 0,6 литра пива или два бокала вина.
Вообще исследователи рекомендуют совсем отказаться от спиртных напитков, ведь они препятствуют усвоению витаминов и питательных веществ в организме. А вот убеждённых любителей выпить учёные призвали не употреблять алкоголь хотя бы два дня в неделю.
Напомним, ранее сообщалось, что была определена опасная для мозга порция алкоголя.
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