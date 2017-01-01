Врачи случайно пересадили почку не тому пациенту

Врачи в одной из больниц штата Нью-Джерси (США) по ошибке трансплантировали пациенту почку, которая предназначалась для другого больного.

Как сообщает РИА Новости, операция по трансплантации почки 51-летнему пациенту была проведена в клинике города Камден 18 ноября и прошла успешно. Однако вскоре выяснилось, что орган предназначался другому человеку. Прооперированный пациент также нуждался в трансплантации, но стоял в очереди значительно дальше.

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Ошибка произошла из-за того, что оба ожидающих были примерно одного возраста и носили одинаковые имена.

Руководители больницы добровольно сообщили о своей ошибке властям штата. Операция по трансплантации почки второму пациенту состоялась 24 ноября. Оба прооперированных чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что хирурги впервые провели повторную пересадку лица.