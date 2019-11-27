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Причину появления человечества нашли в дождях

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Климатическая модель подсказала, когда предки человека начали осваивать Ближний Восток.
Анализ спелеотерм позволил составить климатическую карту
Анализ спелеотерм позволил составить климатическую карту
Ian Orland

Ученые США и Израиля определили возможную причину миграции первых людей современного типа из Африки. Оказалось, что ключевую роль сыграли муссоны на Ближнем Востоке, которые обеспечили подходящие коридоры для переселения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали пещерные кальцитовые образования, называемые спелеотермами, в сталактитовой пещере Сорек в Израиле. Они определили состав изотопов кислорода-16 и кислорода-18, который зависит от уровня осадков, в минералах, возраст которых составляет 125 тысяч лет. Кроме того, ученые воспользовались климатической моделью, по которым можно предсказать изменения в растительности за последние 800 тысяч лет.

Предыдущие исследования показали, что Ближний Восток мог быть теплее и влажнее 125 тысяч лет назад и 105 тысяч лет назад, однако 115 тысяч лет назад условия в этом регионе были похожи на современные. Более влажные периоды времени совпадали с пиковой инсоляцией в северном полушарии.

Модель продемонстрировала, что в эти же периоды африканские и азиатские муссоны сдвинулись на север, что привело к значительным осадкам на Ближнем Востоке в летние месяцы. Результаты изотопного анализа подтвердили, что лето было очень дождливым 125 и 105 тысяч лет назад. Это могло подтолкнуть людей к освоению новых территорий, заключают ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде нашли признаки смертоносной катастрофы.

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Теги: климат, человечество
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гость  (аноним)  27.11.2019, 17:39
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гость
У евреев спросите, они точно скажут как было на самом деле.
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