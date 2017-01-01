Астрономы засняли приближающуюся к Земле комету

Комету обнаружили в августе этого года.

Загадочный объект, пронизывающий нашу Солнечную систему по странной, гиперболической траектории, подразумевающей, что бы это ни было, он не отсюда.

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Последующий анализ подтвердил, что этот посетитель из дальнего космоса, теперь обозначенный как 2I/Borisov, становиться вторым межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в нашей Солнечной системе (и первой кометой). И мы только что получили новый крупный план.

Команда астрономов из Йельского университета сняла этот потрясающий снимок кометы 2I/Borisov в воскресенье, используя W.M. Спектрометр низкого разрешения обсерватории Кека на Гавайях.

Комета Борисова Pieter van Dokkum, Cheng-Han Hsieh, Shany Danieli, Gregory Laughlin

Астрономы раскрывают ошеломляющий образ межзвездной кометы, приближающейся к Земле

Этот белый призрачный саван, окружающий ледяную комету, которая в настоящее время приближается к Земле, называется комой: облако газа и пыли, дрейфующее в космос, когда ледяное ядро объекта сублимируется в тепле звездного света.

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В случае кометы 2I/Borisov большая часть этого газа, находящегося в сверхвысоком уровне, тянется за кометой в эпическом хвосте, длина которого в настоящее время составляет почти 100 000 километров .

«Ужасно осознавать, как маленькая Земля рядом с этим посетителем из другой звездной системы», — говорит один из астрономов Питер ван Доккум.

2I/Borisov, по прогнозам, приблизится к Солнцу в начале декабря и к Земле позже в этом месяце — после чего комета продолжит свой путь из нашей солнечной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что предположена новая версия возникновения Луны.