Астрономы засняли приближающуюся к Земле комету
Загадочный объект, пронизывающий нашу Солнечную систему по странной, гиперболической траектории, подразумевающей, что бы это ни было, он не отсюда.
Читай также: Комета Невероятный Халк распалась на части
Последующий анализ подтвердил, что этот посетитель из дальнего космоса, теперь обозначенный как 2I/Borisov, становиться вторым межзвездным объектом, когда-либо обнаруженным в нашей Солнечной системе (и первой кометой). И мы только что получили новый крупный план.
Команда астрономов из Йельского университета сняла этот потрясающий снимок кометы 2I/Borisov в воскресенье, используя W.M. Спектрометр низкого разрешения обсерватории Кека на Гавайях.
Астрономы раскрывают ошеломляющий образ межзвездной кометы, приближающейся к Земле
Этот белый призрачный саван, окружающий ледяную комету, которая в настоящее время приближается к Земле, называется комой: облако газа и пыли, дрейфующее в космос, когда ледяное ядро объекта сублимируется в тепле звездного света.
Читай также: Земля может быть уничтожена роем комет - ученые
В случае кометы 2I/Borisov большая часть этого газа, находящегося в сверхвысоком уровне, тянется за кометой в эпическом хвосте, длина которого в настоящее время составляет почти 100 000 километров .
«Ужасно осознавать, как маленькая Земля рядом с этим посетителем из другой звездной системы», — говорит один из астрономов Питер ван Доккум.
2I/Borisov, по прогнозам, приблизится к Солнцу в начале декабря и к Земле позже в этом месяце — после чего комета продолжит свой путь из нашей солнечной системы.
Напомним, ранее сообщалось, что предположена новая версия возникновения Луны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил