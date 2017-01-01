Основателя ВК и Телеграм вызвали в суд США из-за криптовалюты
Основателя Telegram Павла Дурова, вице-президента Telegram Илью Перекопского и еще одного сотрудника компании вызвали в суд для дачи показаний в связи с запуском платформы Ton и криптовалюты Gram. Истцом в деле выступает Комиссия по ценным бумагам США (SEC). Опрос Дурова проведут 7 или 8 января 2020 года в Лондоне.
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До этого момента проведут опрос Перекопского и Шьяма Пареха — они появятся в суде в декабре текущего года.
«Разборки» с криптовалютой Павла Дурова начались в октябре, когда SEC потребовала ввести запрет на запуск платформы и выпуск токенов. Регулятор посчитал, что Telegram наводнит рынок США незарегистрированными инвестициями. Дуров с этим не согласился, так как, согласно местному законодательству, работал только с аккредитованными инвесторами.
В ответ в SEC заявили, что аккредитованные инвесторы после запуска Gram смогут продать активы незарегистрированным, а это является нарушением.
Напомним, ранее сообщалось, что Facebook выпустит собственную криптовалюту.
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