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Основателя ВК и Телеграм вызвали в суд США из-за криптовалюты

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Павел Дуров должен дать показания по запуску собственной криптовалюты.
Дурова вызвали в суд
Дурова вызвали в суд
ridus

Основателя Telegram Павла Дурова, вице-президента Telegram Илью Перекопского и еще одного сотрудника компании вызвали в суд для дачи показаний в связи с запуском платформы Ton и криптовалюты Gram. Истцом в деле выступает Комиссия по ценным бумагам США (SEC). Опрос Дурова проведут 7 или 8 января 2020 года в Лондоне.

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До этого момента проведут опрос Перекопского и Шьяма Пареха — они появятся в суде в декабре текущего года.

«Разборки» с криптовалютой Павла Дурова начались в октябре, когда SEC потребовала ввести запрет на запуск платформы и выпуск токенов. Регулятор посчитал, что Telegram наводнит рынок США незарегистрированными инвестициями. Дуров с этим не согласился, так как, согласно местному законодательству, работал только с аккредитованными инвесторами.

В ответ в SEC заявили, что аккредитованные инвесторы после запуска Gram смогут продать активы незарегистрированным, а это является нарушением.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook выпустит собственную криптовалюту.

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Теги: Дуров, криптовалюта, суд, США
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