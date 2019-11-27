Рак можно определить по капле крови

Всего одна капля крови может предупредить об опасности.

На сегодняшний день в мире существует множество способов для выявления онкологических заболеваний, которые варьируются от довольно простой процедуры МРТ до многоступенчатой операции с забором образца непосредственно тканей человека. Но дальше всех, кажется, пошли эксперты из компании Toshiba. Они создали устройство, которое может выявить 13 типов рака с точностью в 99%. И для этого потребуется всего-то одна капля крови.

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Как сообщает издание Japan Times, Toshiba Corporation разработала новый метод диагностики совместно с Национальным исследовательским институтом онкологии (Япония) и Токийским медицинским университетом. На базе данных учреждений прямо сейчас и происходит тестирование технологии. При этом, по словам разработчиков, коммерциализировать метод можно будет уже «через несколько лет после начала полномасштабных испытаний в следующем году».

Новейший тест способен выявить рак желудка, пищевода, легких, печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря, молочной железы, а также глиому (опухоль из нервных тканей, часто возникающюу в головном мозге) и саркому (группа опухолей мягких тканей — жировой, мышечной и так далее).

По сравнению с методами других компаний, у нас есть преимущество в степени точности обнаружения рака, времени, необходимого для обнаружения, а главное в стоимости. Цена не превысит 20000 японских иен (порядка 12 тысяч рублей, прим. редакции), что для такого широкого спектра выявляемых болезней — просто смехотворная цена. Не исключено, что устройство будет использоваться в плановых медицинских осмотрах. — говорит главный научный сотрудник лаборатории исследований Toshiba Кодзи Хасимото.

Аппарат от Toshiba выявит рак по капле крови

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Сам метод основан на оценке типа и концентрации молекул микро-РНК раковых клеток, циркулирующих в периферической крови человека. Дело в том, что все раковые клетки очень часто имеют разную микро-РНК (это часть клетки, которая несет ряд информации о ее особенностях и функционировании). Так вот, данный структурный элемент не просто разнится от клетки к клетке, но и при каждом виде рака концентрация микро-РНК в крови своя.

Да, отличия совсем невелики и выявить их можно лишь сверхточными методами, но все существующие наработки в этой сфере, хоть и были весьма близки к реальности, по себестоимости на данный момент куда выше. От двух-трех тысяч долларов и больше. Тут же мы имеем куда более доступную технологию, которая, впрочем, еще должна доказать свою состоятельность на практике. Мы обязательно будем следить за развитием событий, так что подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить самое важное из мира медицины и высоких технологий.

Стоит заметить, что Toshiba совсем недавно начала работу в сфере столь серьезного медицинского оборудования. Помимо работы над прибором по выявлению рака, компания всерьез занимается изысканиями в анализе генома и клеточной диагностикой с целью выявления различных заболеваний. Также команда ученых из Toshiba занимается «решениями с использованием искусственного интеллекта для медицинских целей». Так что вполне вероятно, что мы еще услышим о наработках японцев.

Напомним, ранее сообщалось, что зарегистрировано лекарство против всех видов рака.