Ученые: Землю поглотит черная дыра

Но это произойдет не скоро.

В центре Галактики Андромеды — ближайшего соседа Млечного Пути, находится черная дыра гораздо большего размера, нежели в нашей Галактике. Ее масса в 4,1 миллиона раз превышает массу Солнца. По сути эта сверхмассивная черная дыра представляет собой галактическую электростанцию, уничтожающую все на своем пути. При этом наша черная дыра пока находится на безопасном расстоянии 25 000 световых лет от Земли. Однако, ученые уже предупредили, что столкновение Андромеды и Млечного Пути неизбежно и при этом Земля будет смещена к центру галактики, что позволит черной дыре поглотить нашу планету.

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Андромеда, длина которой 220 000 световых лет, — в два раза больше Млечного пути, приближается к нашей Галактике со скоростью около пяти миллионов километров в год. При столкновении галактик Земля может быть брошена в центр Андромеды, где ее сверхмассивная черная дыра поглотит Землю. Вот что по этому поводу заявил Фабио Пакуччи, астрофизик из Гарвардского университета и Смитсоновской астрофизической обсерватории:

"В отличие от своих звездных «кузенов», сверхмассивные черные дыры не блуждают в космосе. Вместо этого они лежат в центре галактик, включая нашу собственную. Наша Солнечная система находится на стабильной орбите вокруг сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре Млечного пути, на безопасном расстоянии 25 000 световых лет. Но это может измениться. Если наша галактика столкнется с другой, Земля может быть отброшена к центру галактики, достаточно близко к сверхмассивной черной дыре, чтобы в конечном итоге та поглотила ее. Фактически, по прогнозам, столкновение с Галактикой Андромеды произойдет через 4 миллиарда лет, и, скорее всего, это будет плохим событием для нашей родной планеты".

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Тем не менее, Пакуччи добавил, что несмотря на то, что черные дыры имеют плохую репутацию, они на самом деле жизненно важны для существования жизни в космосе:

"Не спешите судить о них слишком строго, черные дыры — не просто орудия для разрушения. Они сыграли решающую роль в формировании галактик, строительных блоков нашей Вселенной. Черные дыры внесли существенный вклад в то, чтобы сделать Вселенную ярким и удивительным местом".

Однако человечеству не придется беспокоиться о том, чтобы быть поглощенным сверхмассивной черной дырой Андромеды. К тому времени Солнце вырастет до огромных размеров, разрушая Солнечную систему намного раньше прибытия Андромеды. По этому поводу высказался Герайнт Льюис, астрофизик из Сиднейского университета:

"Сжигание гелия на Солнце приведет к расширению Солнца, и в течение примерно трех миллиардов лет Земля будет выжжена нашей растущей звездой. Она поглотит Меркурий, затем Венеру, а затем и Землю".

Напомним, ранее сообщалось, что черные дыры оказались звездными реаниматорами.

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