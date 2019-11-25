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Ученые обрекли Вселенную на опустение

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Вселенная будет расширяться, но жизни в ней больше не будет.
Вселенная будет расширять, пока не станет пустынной
Вселенная будет расширять, пока не станет пустынной
rwspace.ru

Считается, что со времени Большого взрыва (почти 14 миллиардов лет назад), Вселенная расширяется все более быстрыми темпами. В основе принципа лежит термодинамика — это изучение тепла и энергии и того, как они влияют друг на друга. Ее первый закон — энергия не может быть создана или разрушена, только перемещена и преобразована в другой тип.

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Но второй закон термодинамики, однако, дал ученым понимание одинокого, холодного неизбежного конца Вселенной. Самое простое объяснение второго закона термодинамики состоит в том, что тепло естественным образом передается в более холодное место, когда эти два объекта вступают в контакт — однако это невозможно осуществить со 100-процентной эффективностью.

Свойство, лежащее в основе этого переноса, называется энтропией, которая по существу определяет порядок молекул, составляющих материю. Например, молекулы воды в кубике льда будут иметь больший порядок, чем такое же количество молекул в воде, находящейся в газообразном состоянии.

Это означает, что тепло и энергия молекул рассеиваются при их переходе из одного состояния в другое. Считается, что на данный момент ни одна жизнь не сможет сформироваться, и все, что осталось, это умирающие звезды и черные дыры. Исходя из этого через 100 триллионов лет последняя звезда погаснет, и Вселенная опустеет.

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Однако, ученые уверены, что это не конец для Вселенной. Черные дыры останутся и начнут поглощать всю оставшуюся материю, до тех пор пока ее не останется совсем. Но когда черным дырам ничего не останется, они начнут излучать — процесс, известный как радиация Хокинга, названный в честь его первооткрывателя Стивена Хокинга.

Теория предполагает, что частицы могут лишить чёрные дыры своей энергии, заставляя их исчезать с мизерной скоростью, поскольку они высвобождают всё, что они когда-то проглотили, в виде джетов.

В конце концов, последняя черная дыра уменьшится до нуля за миллионы миллионов триллионов лет, оставив Вселенную полностью пустой, останутся только фотоны. После чего останется абсолютное ничто. По крайней мере, в этом уверен один из сторонников этой теории, профессор Брайан Кокс:

«Впервые в своей жизни Вселенная станет постоянной и неизменной. Энтропия, наконец, перестает расти, потому что космос не может стать более беспорядочным. Ничего не будет происходить, но и это не будет длится вечно».

Напомним, ранее сообщалось, что физики описали гибель Вселенной.

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Теги: Вселенная
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.11.2019, 17:40
Оценка:  0
гость
Через 100 трильйонів років остання зоря погасне. Копаю глибокий погріб.
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