Ученые обрекли Вселенную на опустение

Вселенная будет расширяться, но жизни в ней больше не будет.

Считается, что со времени Большого взрыва (почти 14 миллиардов лет назад), Вселенная расширяется все более быстрыми темпами. В основе принципа лежит термодинамика — это изучение тепла и энергии и того, как они влияют друг на друга. Ее первый закон — энергия не может быть создана или разрушена, только перемещена и преобразована в другой тип.

Читай также: Вселенная может оказаться моложе, чем считалось

Но второй закон термодинамики, однако, дал ученым понимание одинокого, холодного неизбежного конца Вселенной. Самое простое объяснение второго закона термодинамики состоит в том, что тепло естественным образом передается в более холодное место, когда эти два объекта вступают в контакт — однако это невозможно осуществить со 100-процентной эффективностью.

Свойство, лежащее в основе этого переноса, называется энтропией, которая по существу определяет порядок молекул, составляющих материю. Например, молекулы воды в кубике льда будут иметь больший порядок, чем такое же количество молекул в воде, находящейся в газообразном состоянии.

Это означает, что тепло и энергия молекул рассеиваются при их переходе из одного состояния в другое. Считается, что на данный момент ни одна жизнь не сможет сформироваться, и все, что осталось, это умирающие звезды и черные дыры. Исходя из этого через 100 триллионов лет последняя звезда погаснет, и Вселенная опустеет.

Читай также: Несимметричный шар: Определена форма Вселенной

Однако, ученые уверены, что это не конец для Вселенной. Черные дыры останутся и начнут поглощать всю оставшуюся материю, до тех пор пока ее не останется совсем. Но когда черным дырам ничего не останется, они начнут излучать — процесс, известный как радиация Хокинга, названный в честь его первооткрывателя Стивена Хокинга.

Теория предполагает, что частицы могут лишить чёрные дыры своей энергии, заставляя их исчезать с мизерной скоростью, поскольку они высвобождают всё, что они когда-то проглотили, в виде джетов.

В конце концов, последняя черная дыра уменьшится до нуля за миллионы миллионов триллионов лет, оставив Вселенную полностью пустой, останутся только фотоны. После чего останется абсолютное ничто. По крайней мере, в этом уверен один из сторонников этой теории, профессор Брайан Кокс:

«Впервые в своей жизни Вселенная станет постоянной и неизменной. Энтропия, наконец, перестает расти, потому что космос не может стать более беспорядочным. Ничего не будет происходить, но и это не будет длится вечно».

Напомним, ранее сообщалось, что физики описали гибель Вселенной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram