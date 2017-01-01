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Найдена древняя змея с задними лапами

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Рептилия жила примерно 100 млн лет назад.
Реконструкция внешнего вида змеи
Реконструкция внешнего вида змеи
Flinders University

Окаменелостям, обнаруженным в провинции Рио-Негро в Аргентине, около 95 миллионов лет. Разумеется, большой интерес ученых вызван в первую очередь хорошо сохранившейся парой крепких задних конечностей. Исследователи и раньше находили «двухногих» змей, однако все они обитали в морской среде. Как следствие, их останки были сдавлены донными отложениями практически до плоского состояния.

Фрагменты окаменелости. Череп — в левом верхнем углу
Фрагменты окаменелости. Череп — в левом верхнем углу
Flinders University

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Однако N. rionegrina обитала на суше, и ее конечности сохранили объем. К сожалению, за десятки миллионов лет череп животного был почти полностью разрушенного — у нас нет точного представления о том, как выглядела голова удивительной рептилии. Современная теория происхождения видов гласит, что привычные нам змеи, лишенные конечностей, появились в результате долгой эволюции. Ученые полагают, что именно череп стал одним из ключевых факторов подобной метаморфозы, ведь именно благодаря подвижным костям головы и расположению челюстей змеи научились заглатывать даже крупную добычу.

В отличие от гипотетических предков змей — крошечный слепых ящериц с маленькой челюстью — найденный экземпляр обладал внушительной пастью с острыми зубами. Кости его черепа (те, что сохранились) представляют собой гибрид черепа ящерицы и змеи, сочетающий в себе особенности обоих видов. Исследование этого окаменелости было опубликовано в журнале Science Advances.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена черепаха размером с автомобиль.

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Теги: змея, археология, палеонтология
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