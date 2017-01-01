Камеры NASA засняли непонятные звуковые волны в атмосфере Земли

Такие волны могло оставить неизвестное воздушное судно.

Странное изображение, снятое камерами НАСА Международной космической станции, напоминает звуковые волны, как будто созданные космическим кораблем.

НАСА опубликовало фотографии необъяснимых звуковых волн, движущихся в атмосфере Земли с высокой скоростью. Высокотехнологичные камеры на Международной космической станции запечатлели явление над Атлантическим океаном. Странные фотографии вызвали множество теорий по поводу их происхождения.

Место, где засняли непонятные волны youtube

Читай также: Зонд NASA заснял редкие серебристые облака

На снимках странный узор облаков, который выглядит так, как будто он был создан неопознанным летающим объектом или даже «секретным звуковым оружием».

Таинственная рябь в облаках простирается на много километров.

Эти снимки были впервые обнаружены на веб-сайте НАСА Блейком и Бреттом Казинсоми ведущими YouTube канал thirdphaseofmoon.

Оба согласны с тем, что «что бы это ни было, оно массивно».

Звуковые волны в атмосфере youtube

Читай также: NASA нашло на Марсе человеческое лицо

Блейк и Бретт предположили, что это может быть «корабль, пронесшийся сквозь облака» или звуковые волны от «секретного звукового оружия».

Блейк Казинс сказал: «Что меня удивляет, так это то, что НАСА и МКС оказались в нужном месте в нужное время, чтобы запечатлеть это, я думаю, что это был эксперимент».

Братья даже утверждают, что фотографии показывают, что НАСА работает над «новыми космическими технологиями. Это заставило МКС преднамеренно сфотографировать событие с супер-высоким разрешением».

Напомним, ранее сообщалось, что NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram