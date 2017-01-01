Камеры NASA засняли непонятные звуковые волны в атмосфере Земли
Странное изображение, снятое камерами НАСА Международной космической станции, напоминает звуковые волны, как будто созданные космическим кораблем.
НАСА опубликовало фотографии необъяснимых звуковых волн, движущихся в атмосфере Земли с высокой скоростью. Высокотехнологичные камеры на Международной космической станции запечатлели явление над Атлантическим океаном. Странные фотографии вызвали множество теорий по поводу их происхождения.
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На снимках странный узор облаков, который выглядит так, как будто он был создан неопознанным летающим объектом или даже «секретным звуковым оружием».
Таинственная рябь в облаках простирается на много километров.
Эти снимки были впервые обнаружены на веб-сайте НАСА Блейком и Бреттом Казинсоми ведущими YouTube канал thirdphaseofmoon.
Оба согласны с тем, что «что бы это ни было, оно массивно».
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Блейк и Бретт предположили, что это может быть «корабль, пронесшийся сквозь облака» или звуковые волны от «секретного звукового оружия».
Блейк Казинс сказал: «Что меня удивляет, так это то, что НАСА и МКС оказались в нужном месте в нужное время, чтобы запечатлеть это, я думаю, что это был эксперимент».
Братья даже утверждают, что фотографии показывают, что НАСА работает над «новыми космическими технологиями. Это заставило МКС преднамеренно сфотографировать событие с супер-высоким разрешением».
Напомним, ранее сообщалось, что NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля.
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