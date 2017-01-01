Реальные зомби: Убивающая мозг оленья болезнь могла перейти к людям

Симптомы этой болезни очень похожи на признаки зомби.

В феврале этого года эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) опубликовали предупреждение об опасности употребления в пищу мяса оленей. Причиной беспокойства специалистов стала смертельная инфекция, которая поражает оленей Северной Америки. Хроническая изнуряющая болезнь, которую в народе называют не иначе как “болезнь зомби-оленей”, разъедает мозг несчастных животных, в результате чего появляются зомби-подобные симптомы, такие как агрессию, повышенное слюноотделение затруднения при ходьбе и признаки деменции. Недавно директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Майкл Остерхольм рассказал изданию The Independent о том, что передача вируса от оленей к человеку возможно, уже состоялась. Просто мы пока об этом не знаем.

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Хроническая изнуряющая болезнь вызвана прионами — особым классом инфекционных агентов, которые имеют аномальную структуру и не содержат нуклеиновых кислот. Ученым хорошо знакома другая форма губчатой энцефалопатии — прионной нейродегенеративной болезни под названием коровье бешенство. А Хроническая изнуряющая болезнь поражает северных оленей, белохвостых оленей, лосей, чернохвостых оленей и вапити. Прионы превращают мозг зараженных животных в подобие губки, проедая дыры в тканях мозга, в результате чего животные теряют страх перед людьми и ведут себя агрессивно. Лекарства от этой болезни нет.

В начале этого года интернет был переполнен видео, на которых олени вламывались в дома и даже погибали на дне бассейна. Однако наиболее пугающими были кадры с охоты, на которых видно ужасающее и по-настоящему пугающее состояние больных животных. Неудивительно, что в социальных сетях заговорили о начале зомби-апокалипсиса, однако исследователи напоминают, что любые сравнения больных оленей с зомби ненаучны.

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А вот серьезные опасения вызывает употребление оленины. Сейчас, когда во многих штатах действует сезон охоты на оленей, эксперты вновь бьют тревогу по поводу Хронической изнуряющей болезни. Тем не менее, по мнению некоторых специалистов уже может быть слишком поздно, чтобы остановить распространение этой заразной губчатой энцефалопатии среди людей.

В интервью The Independent Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний отметил пугающий прецедент: экспертам в области здравоохранения потребовалось почти десятилетие, чтобы осознать, что губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (речь идет о коровьем бешенстве), передается человеку. По мнению эксперта, вероятность заразиться какой-либо формой Хронической изнуряющей болезни очень высока. Ключевым фактором смертельной болезни и ее кардинальным отличием от коровьего бешенства, является истощение мышц. Таким образом, каждый, кто употребляет оленину рискует пасть жертвой прионной болезни.

Власти США и Канады, где также были обнаружены зараженные животные, призывают охотников проверять любого убитого ими оленя на наличие Хронической изнуряющей болезни. Если у охотников будут какие-либо основания полагать, что животное может быть заражено, употреблять мясо в пищу нельзя ни при каких обстоятельствах. Напомним, что ранее проведенные эксперименты показали, что болезнь зомби оленей способна передаваться обезьянам.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи обнаружили ископаемых зомби.