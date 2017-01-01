Исследование: Жизнь в космосе должна быть

Инопланетян, может и нет, но жизнь на других планетах должна быть.

На многие планетах жизнь может существовать rwspace.ru

Новое научное исследование говорит о том, что вероятность существования инопланетной жизни намного выше, чем считалось ранее. Об этом сообщают астрофизики из Технологического института Джорджии (США), под руководством Доктора Билли Куорлза.

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Никакой жизни за пределами Земли не было найдено, и нет никаких доказательств того, что инопланетяне когда-либо посещали нашу планету. Но это не значит, что Вселенная безжизненна. Теперь, несмотря на то, что никаких явных признаков инопланетной жизни не было обнаружено, вероятность существования внеземной биологии становится все более вероятной.

Команда ученых смоделировала теоретический двойник Земли в других солнечных системах, известных как двойные солнечные системы — с двумя звездами. Результаты оказались поразительными — 87 процентов экзо-Земель, которые можно найти в бинарных системах, должны иметь наклоны осей, аналогичные устойчивым к Земле.

Такой наклон считается важным компонентом стабильности климата, способным способствовать развитию сложной жизни. Вот что по этому поводу отметил Гонджи Ли, соавтор нового исследования, доцент из Школы физики Джорджии:

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«Многозвездные системы распространены, и около 50 процентов звезд имеют двойные звезды-компаньоны. Таким образом, это исследование может быть применено к большому количеству солнечных систем. Солнечные системы с одной звездой и несколькими планетами намного более редки».

Исследователи начали с сопоставления изменения угла наклона оси Земли, известного как «наклон с течением времени» с изменением наклона оси Марса. Мягкие изменения наклона Земли были велики для существования благоприятного климата и для развития. При этом Марс имеет наклон оси, который, вероятно, помог разрушить его атмосферу.

После этого исследователи смоделировали Землю в пригодных для жизни областях, известных как Зоны Златовласки в Альфа Центавра AB — ближайшем соседе нашей Солнечной системы — двойная система со звездой «А» и звездой «Б». Следующим шагом было расширение масштабов моделирования.

«Общее анализ оказался положительным, хоть и не для нашего ближайшего соседа».

Не смотря на то, что Альфа Центавра А выглядит как многообещающее место для поиска инопланетной жизни, прогноз динамики мягкой оси на экзо-Земле, смоделированной вокруг звезды B, был плохим. Это разочарует многих в космическом сообществе, потому что Alpha Centauri AB находится в четырех световых годах от нашей планеты. Именно туда планировался запуск миссии Starshot для поиска инопланетной жизни.

Напомним, ранее сообщалось. что ученые вычислили планеты потенциально подходящие для жизни лучше Земли.