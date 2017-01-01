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Астрономы рассказали о самом мощном в истории сигнале из космоса

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Вспышка гамма-излучения шла к нам четыре миллиарда световых лет.
Вспышку зафиксировали на Земле
Вспышку зафиксировали на Земле
cta-observatory.org

Международная группа ученых зафиксировала гамма-всплеск, самый мощный в истории наблюдений. Яркость транзиента (меняющего блеск источника излучения) в гамма-диапазоне в сто миллиардов раз превышал яркость испущенного им видимого света. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Вспышку GRB 190114C зафиксировали 14 января 2019 года с помощью наземных инструментов, которые способны уловить черенковское излучение, порождаемое взаимодействием высокоэнергетических гамма-лучей с атмосферой Земли. Энергия фотонов варьировалась от 0,2 до 1 тераэлектронвольт. Источник всплеска удален от Земли на четыре миллиарда световых лет.

Впервые гамма-всплеск был зафиксирован в 1967 году американским спутником Vela-4A. Механизм, в результате которого за столь короткое время в малом объеме выделяется столько энергии, до сих пор не выяснен. Предполагается, что они возникают во время взрывов гигантских звезд и на первых стадиях их превращения в черные дыры.

Астрономы рассказали о самом мощном в истории сигнале из...
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Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли около 20 загадочных сигналов из космоса.

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Теги: сигнал, космос, излучение
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