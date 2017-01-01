В древнем захоронении нашли детей в шлемах из черепов других детей

Шлемы делали из нескольких черепов.

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity. На головах у них были надеты «шлемы», сделанные из черепов других детей. Исследователи полагают, что погребения сделали представители культуры гуангала и датируют их 100 годом до нашей эры.

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Культура гуангала существовала примерно с 100 года до нашей эры до 500 года нашей эры на западном побережье Южной Америки в районе полуострова Святой Елены (территория современного Эквадора). Они занимались рыболовством, земледелием и охотой, делали орудия и статуэтки из камня, украшения из раковин, владели ткацким ремеслом. Люди гуангала умели выплавлять медь, в частности, делали из нее рыболовные крючки. По-видимому, они общались с другими народами и выменивали у них обсидиан (вулканическое стекло для изготовления орудий), медь, горный хрусталь. В качестве денег люди гуангала, возможно, использовали морские раковины.

В 2014-2016 годах совместная американо-эквадорская экспедиция проводила раскопки в районе деревни Саланго. Ученые нашли здесь два небольших погребальных кургана. Представители культуры гуангала устроили их около 100 года до нашей эры. В одном из них были похоронены четверо детей, в другом — двое взрослых, один подросток и еще четверо детей.

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Двое детей (по одному в каждом кургане) были похоронены в «шлемах» из человеческих черепов. Возраст одного из них был примерно 18 месяцев, возраст другого — от шести до девяти месяцев. Ученые не обнаружили на останках детей следов травм и признаков насильственной смерти. На голову более старшего ребенка был надет человеческий череп, в котором было проделано отверстие, так что умерший как будто смотрел через него наружу. Между двумя черепами ученые нашли неизвестно кому принадлежавшую кость фаланги пальца. По оценкам исследователей, череп, из которого сделали «шлем», принадлежал ребенку 4-12 лет. На голову второго ребенка, младенца, тоже был надет человеческий череп, от которого сохранилось 22 фрагмента. Он принадлежал ребенку 2-12 лет.

Ученые не обнаружили следов травм на черепах, из которых сделали «шлемы». Тем не менее, они полагают, что их обрабатывали сразу после смерти детей, пока на них оставались мягкие ткани. В противном случае кости могли бы рассыпаться и черепа не сохранили бы анатомическую форму. Ничего подобного исследователи раньше не встречали.

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Следов вторичного вскрытия могил ученые не нашли, и это значит, что погребения действительно относятся ко времени существования культуры гуангала. Авторы статьи считают, что возможно, «шлемы» из черепов должны были защитить души умерших детей. Об этом же говорят и каменные фигурки предков, которые поместили вокруг голов детей. По словам исследователей, есть косвенные свидетельства того, что похороненные в погребальных курганах люди погибли через некоторое время после извержения вулкана. А похороненные в «шлемах» младенцы могли быть частью сложного ритуала, который проводился, чтобы умилостивить разбушевавшуюся природу. Но чтобы это доказать, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые обнаружили в тропических лесах Эквадора следы пребывания человека как минимум за 500 лет до появления на континенте европейцев. В этом им помогло исследование почв. Как оказалось, жившие в тропических лесах индейцы выращивали кукурузу и злаки, но к концу XVI века они либо покинули леса, либо их перебили европейцы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перу нашли захоронение принесенных в жертву детей.