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Спутник Юпитера скрывал запасы воды

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Вода в виде пара находится в атмосфере Европы.
Спутник выкидывает воду в виде пара
Спутник выкидывает воду в виде пара
sciencealert.com

Ученые Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подтвердили наличие большого количества водяного пара над поверхностью Европы, спутника Юпитера. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Астрономы проанализировали данные, полученные Обсерваторией Кека (Гавайи) в ходе 17 наблюдений с использованием спектрографа для определения химического состава атмосфер небесных тел. Исследователи пришли к выводу, что выделение водяного пара происходит не так активно, как считалось ранее, а в виде отдельных интенсивных извержений.

К настоящему моменту существование жидкой воды на Европе еще не доказано, однако из-под поверхности выделяется достаточно водяного пара, чтобы за несколько минут заполнить олимпийский бассейн.

Предстоящая миссия НАСА Europa Clipper позволит детально изучить поверхность ледяного спутника в 2023 году. Космический аппарат сделает 45 обращений вокруг луны и будет оснащен набором камер, спектрометров и радаров для исследования ледяной оболочки Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что на потенциально обитаемых планетах нашли большие запасы воды.

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Теги: вода, пар, Европа, Юпитер
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