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Найдены древнейшие кулинарные рецепты

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Рецепты ранее не могли расшифровать.
Кулинарные книги наших предков
Кулинарные книги наших предков
npr.org

Учеными были найдены вавилонские таблички с надписями, которые долгое время не могли расшифровать специалисты со всего мира. Сейчас же исследователи установили, что надписи, нанесенные на таблички, представляют собой ничто иное как кулинарные рецепты древних людей.

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Согласно изданию National Public Radio, порядка трех табличек датируются 1730 г. до н.э, тогда как четвертая была написана примерно через тысячу лет после этого. Так, одна из табличек представляла собой кулинарную книгу, в которой было расписано около 25 рецептов, в числе которых вегетарианский “пивной хлеб”, а также большое разнообразие бульонов и рагу. Ученые полагают, что последние были наиболее востребованы жителями Месопотамии и зачастую базировались на пиве.

На данный момент все найденные рецепты находятся в Йельском музее. Сообщается, что ученые также провели эксперимент, создав три блюда по найденным древним рецептам. Так, специалисты отметили, что традиции этой кухни позволили прижиться многим ингредиентам, которые на сегодняшний день используются во всем мире.

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Теги: рецепт, история, Месопотамия
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