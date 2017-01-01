Названа дата максимального сближения опасного астероида с Землей

Есть небольшой риск столкновения.

Столкновение с астероидом оценивают как минимальное utro.ru

NASA опубликовало подробности об астероиде, известном как JF1, который направляется к Земле. Предполагается, что космическая скала, размером в 128,02 м в поперечнике, приблизится к нашей планете 6 мая 2022 года.

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Американское космическое агентство заявило, что если астероид столкнется с Землей, то сила удара составит 230 килотонн в тротиловом эквиваленте.

В результате, астероид был отмечен пристальным вниманием околоземной системой мониторинга, Sentry.

NASA заявило: «Sentry — это высокоавтоматизированная система мониторинга орбит околоземных астероидов, которая постоянно сканирует орбиты космических камней на предмет возможного столкновения с Землей в течение следующих 100 лет».

Космическое агентство также заявило, что вероятность столкновения скалы с Землей ничтожно мала.

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NASA полагает, что есть вероятность в 0,026% столкновения астероида с Землей в ожидаемую дату 6 мая 2022 года.

В агентстве заявили, что есть «маленький, не значительный шанс», что JF1 может поразить планету.

Но из-за огромного размера астероида, который примерно равен размеру Великой пирамиды в Гизе, он будет продолжать отслеживаться.

Напомним, ранее астрономы подсчитали частоту падения смертоносных астероидов на Землю.