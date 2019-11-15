Астрономы объяснили появление фонтанов на Солнце

Стало понятно, почему температура гало выше, чем поверхности Солнца.

В «деле» загадочного появления джетов солнечной плазмы, периодически извергающихся с поверхности нашего светила, появились новые факты, указывающие на то, что столкновения между магнитными линиями на поверхности Солнца могут обусловливать появление этих джетов, сообщается в новом исследовании.

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Эти находки также могут помочь понять, почему раскаленное гало Солнца имеет настолько более высокую температуру, в сравнении с видимой поверхностью нашей звезды. В любой отдельный момент времени в хромосфере (нижней части атмосферы Солнца) можно разглядеть около миллиона гейзеров плазмы. Предыдущее исследование показало, что эти вспышки, известные как солнечные спикулы, могут иметь температуру выше 100 000 Кельвинов.

«Мы наблюдаем спикулы на протяжении примерно 140 лет, однако до сих пор не знаем причину их возникновения», - сказал один из авторов нового исследования Альфонс Стерлинг (Alphonse Sterling), физик-солнечник из Центра космических полетов Маршалла, США.

«Наша предыдущая работа показала, что эти спикулы могут помочь объяснить, почему корона, внешний слой солнечной атмосферы, имеет настолько более высокую температуру, чем нижележащие слои. В то время как температура фотосферы, видимой поверхности Солнца, достигает примерно 5800 Кельвинов, а хромосфера имеет чуть более низкую температуру (около 4600 Кельвинов), температуры внутри короны составляют от 1 до 10 миллионов Кельвинов».

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Хотя спикулы были открыты в 1877 г., их происхождение остается загадкой из-за кратковременности этих вспышек. Их продолжительность обычно составляет менее 12 минут, при этом солнечная плазма движется со скоростью от 54 000 до 144 000 километров в час.

В своей новой работе, проводя наблюдения Солнца при помощи телескопа Goode Solar Telescope обсерватории Биг Бэр, США, Стерлинг и его коллеги выяснили, что многие спикулы появляются в течение нескольких минут формирования участка фотосферы с обратным направлением линий магнитного поля. Например, спикулы часто извергаются на участке, который приобрел в основном поляризацию северного магнитного полюса в течение нескольких минут, находясь изначально в области, поляризованной как южный магнитный полюс.

Согласно авторам, эти факты указывают на то, что спикулы могут формироваться в результате эффекта, известного как пересоединение магнитных линий. Когда встречаются две области с противоположно ориентированными магнитными полями, их магнитные линии могут сталкиваться, разрываться и пересоединяться друг с другом, в результате чего происходит взрывной переход магнитной энергии в тепловую и кинетическую.

Исследование опубликовано в журнале Science сегодня, 15 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы объяснили отсутствие у Луны собственного спутника.