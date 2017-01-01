Телескоп NASA охотится за планетой X

Девятая планета скоро может быть открыта.

Согласно последим данным, не за горами тот день, когда NASA наконец-то покажет миру таинственную и неуловимую Девятую Планету или опровергнет ее существование. По крайней мере, телескоп TESS, работу которого курирует агентство, уже исследовал предполагаемую область ее нахождения, однако данные с телескопа пока еще не получены.

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В течение десятилетий ученые теоретизировали, что в нашем галактическом районе есть девятая планета — которая была бы десятой, если бы не снижение статуса Плутона до карликовой планеты. Считается, что планета, называемая Девятая Планета, в пять раз больше Земли и в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун — самая отдаленная планета в Солнечной системе. Не смотря на то, что существование Девятой Планеты пока еще не было официально доказано, математические расчеты указывают, что краю Солнечной системы действительно скрывается достаточно крупная планета.

Данные ученых указывают, что в Солнечной системе есть ряд странных особенностей, которые могут быть объяснены только наличием Девятой Планеты. Например, одна из них заключается в том, что пояс Койпера (околозвездный диск, полный ледяных астероидов, комет и планет-карликов, охватывающий Солнечную систему), вращается в направлении, противоположном планетам внутри него.

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Предоставить доказательства или опровержение существования Девятой Планеты может спутник NASA Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS), основная задача которого — поиск планет за пределами Солнечной системы. TESS делает тысячи снимков глубокого космоса, по мере вращения по орбите Земли и, скорее всего, уже запечатлел таинственную планету.

Однако, есть и возможность того, что у телескопа не получилось сделать снимок, так как он все таки ориентирован на анализ транзитных зон далеких звезд.

Транзитная зона — это область, в которой планета пересекает звезду относительно TESS, отбрасывая крошечную тень, которую может обнаружить спутник. Если Девятая Планета находится в том месте, на которое указывают расчеты, у нее не будет транзитной зоны относительно TESS, потому что она находится так далеко от своей главной звезды — нашего Солнца. Но благодаря тысячам изображений, которые сделал TESS, Девятую Планету можно обнаружить и в темных участках.

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Вот что по этому поводу сообщил ведущий автор нового исследования, астрофизик Гарвардского университета Мэтт Холман:

"TESS наблюдает разные области неба в течение нескольких месяцев. Он ищет экзопланеты во время их транзита по звездам. При этом он комбинирует одиночные изображения и может также искать объекты в нашей Солнечной системе. Суть заключается в том, что если у вас есть телескоп, такой как TESS, вы можете комбинировать изображения и находить объекты со слабой светимостью".

По словам Холмана, TESS уже изучил все южное полушарие, поэтому, если Девятая Планета находится в этой локации, существует «практически 100-процентная» вероятность того, что NASA ее найдет.

Напомним, ранее сообщалось, что Планета Х может быть миниатюрной черной дырой.