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Сладкое оказалось опасным для кишечника

Комментариев: 1
Любите сладкое - готовьтесь к колитам.
Сладкое вызывает колиты
Сладкое вызывает колиты
freepik.com

В ходе экспериментов на мышах исследователи выяснили, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара на протяжении всего лишь двух дней способствует у животных развитию восприимчивости к химическим веществам, вызывающим колит — воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки. Это соответствует ранее сделанному наблюдению, что пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения жалуются на обострение симптомов после небольших изменений в ежедневном рационе.

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По данным учёных, употребление продуктов с высоким содержанием сахара и небольшим количеством клетчатки вызывает размножение условно патогенных бактерий, провоцирующих воспаление и нарушения в работе иммунитета. У мышей повреждения кишечника удалось уменьшить с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот, которые вырабатываются полезной микрофлорой. Для улучшения работы органов пищеварения специалисты рекомендуют есть больше продуктов с клетчаткой.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые опасные для желудка антибиотики.

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Теги: сахар, кишечник
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Пролисок    14.11.2019, 17:20
Оценка:  0
Пролисок
В бы ещё на рыбах испытали.Мыши не приспособлены эволюцией конфеты с тортами лопать))
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